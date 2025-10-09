Inicio Nacional Clima Tormenta Tropical Raymond Traerá Lluvias Torrenciales en las Próximas Horas en Estos Estados

Tormenta Tropical Raymond Traerá Lluvias Torrenciales en las Próximas Horas en Estos Estados

|

N+

-

Raymond generará lluvias "torrenciales" de 150 a 250 litros por metro cuadrado en las próximas 24 horas, alerta Conagua

Tormenta Tropical Raymond Traerá Lluvias Torrenciales en las Próximas Horas en Estos Estados

Imagen satelital de la tormenta tropical Raymond. Foto: Cuartoscuro/ NOAA

COMPARTE:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Raymond, recién formada en el océano Pacífico, provocará lluvias de fuertes a torrenciales en cinco estados. 

De acuerdo con el reporte climatológico vespertino del SMN, Raymond generará lluvias "torrenciales" de 150 a 250 milímetros (litros por metro cuadrado) en las próximas 24 horas en las siguientes entidades: 

  • Guerrero (zonas costera y suroeste)
  • Michoacán (zona costera)

Noticia relacionada: Condiciones Adversas por Tormenta Tropical Raymond: Conagua Informa Dónde Impactará el Ciclón

A su vez, la tormenta tropical generará lluvias "intensas" de entre 75 y 150 milímetros en el norte y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones "muy fuertes" de 50 a 75 milímetros en Colima y "fuertes" de 25 a 50 milímetros en Jalisco. 

¿Dónde se ubica y hacia dónde va la tormenta tropical Raymond?

Con corte a las 12:00 horas, el centro de la tormenta tropical Raymond, que se intensificó a partir de la depresión tropical Diecisiete-E, se localizaba a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, en Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. 

Raymond presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. 

"Se mantiene zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco", informó el SMN. 

Priscilla, debilitada a tormenta tropical, todavía provoca lluvias

En tanto, la debilitada tormenta tropical Psicilla generará chubascos con lluvias puntales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur. 

El centro de Priscilla se localiza a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, y a 350 kilómetros al oeste-suroeste del Puerto San Andresito, en esa misma entidad. 

Con información de: N+

Historias recomendadas: 

AMP

Huracanes 2025
Inicio Nacional Clima Lluvias hoy tormenta tropical raymond 2025 que estados seran afectados proximas horas