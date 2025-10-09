Turning Point USA Anuncia Show Alterno a Medio Tiempo de NFL para Intentar Boicotear a Bad Bunny

Turning Point USA, la organización conservadora fundada por el activista asesinado Charlie Kirk, anunció este jueves 9 de octubre que llevará a cabo un espectáculo paralelo al que protagonizará Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 de la NFL.

"Es cierto, Turning Point USA está encantada de anunciar el 'All American Halftime Show' ('El espectáculo del medio tiempo totalmente estadounidense')", anunciaron en su página de Instagram..

Noticia relacionada: Donald Trump Justifica Ataques a Lanchas en el Caribe; Esto Dijo

La organización no dijo quiénes serán los artistas invitados ni el lugar en el que se realizará su espectáculo alterno, pero aseguró que el evento celebrará "la fe, la familia y la libertad".

Además, el anuncio viene acompañado de un formulario en el que las personas pueden indicar qué géneros musicales les gustaría escuchar. Entre las opciones figuran pop, americana, rock clásico, country o "cualquier cosa en inglés", entre otros.

Bad Bunny vs el conservadurismo en EUA

El anuncio se produce después de que sectores conservadores del movimiento MAGA ("Make America Great Again") manifestaran su rechazo al hecho de que el cantante puertorriqueño de reguetón lidere el espectáculo de medio tiempo de la NFL, considerado uno de los eventos más relevantes de Estados Unidos.

El descontento ha llegado al punto de que incluso funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han expresado su oposición y adelantaron que impulsarán acciones en respuesta.

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional señaló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ser enviados a la Super Bowl de 2026, pero poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que no había un plan tangible en mente para eso hasta el momento.

Por su parte, Trump dijo que le parecía "absolutamente ridículo" que Bad Bunny estuviera a cargo del espectáculo y aseguró que nunca había oído hablar de él.

No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo

Tensión por campaña antimigrantes

Bad Bunny ha sido crítico con las políticas migratorias de Trump y ha expresado abiertamente su postura política en varias ocasiones.

Antes de aceptar el show de medio tiempo de la SuperBowl, el cantante de 'Tití me preguntó' había anunciado que evitó presentarse en Estados Unidos durante su gira 'DeBí TiRAR MáS FOToS' para proteger a sus seguidores del riesgo de ser detenidos por el ICE.

Además, en su paso por el programa 'Saturday Night Live' pidió irónicamente a sus detractores que aprendieran español para que puedan entender su show el próximo 8 de febrero.

Con información de: N+ y EFE

Historias recomendadas:

AMP