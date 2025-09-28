¿Cuándo Termina el Registro a Tarjeta Violeta Guanajuato 2025? Fecha y Monto del Apoyo Económico

Atención mujeres, avanza el Registro a la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025 para mujeres mayores de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Los días de registro ya se establecieron en la convocatoria, por lo que en N+ te decimos cuándo termina el pre registro y cuál es el monto que entrega este apoyo económico.

Dado el interés que genera este programa social, ya te compartimos Inicia Registro para la Tarjeta Violeta 2025: ¿Quién Puede Inscribirse? Fechas y Registros, así como Nuevo Apoyo para Mujeres de 18 a 64 Años Inicia Registro Hoy: Cuánto Dan, Fechas y Requisitos.

Vale la pena recordar que los formatos para realizar el registro se deben consultar y descargar en la página web del municipio de Guanajuato, y se encuentran como: Lineamientos para el Otorgamiento de Programas Sociales "Tarjeta Violeta" del Instituto Municipal para la Atención Integral de Mujeres para el Ejercicio Fiscal 2025-2027.

¿Cuánto termina el registro a la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025?

De acuerdo con la convocatoria oficial del IMAIM, la primera fase, que contempla el registro de mujeres aspirantes mayores de 18 años, concluye el lunes 29 de septiembre de 2025.

Éste estuvo abierto los días 25, 26 y 29 de septiembre de 2025 en la página web del municipio de Guanajuato. Sin embargo, las autoridades indican que aunque se haga el registro, éste no garantiza que se otorgue el apoyo económico.

Y será el próximo viernes 7 de noviembre de 2025 cuando se publiquen los resultados a través de la página web del municipio de Guanajuato.

¿Cuándo se entrega la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025?

La convocatoria también establece las fechas y horarios de entrega de estas tarjetas, que fungen como la cuarta fase.

De modo que será el lunes 24 de noviembre de 2025 cuando se entreguen las tarjetas a las mujeres beneficiarias. Ésta se hará en el Auditorio Municipal Yerbabuena, en La Colmena. El horario de atención será entre 08:30 y 19:00 horas.

Aunque de momento no se establece el orden de entrega. Por lo que habrá que mantenerse pendiente de los canales oficiales del programa, así como del Instituto Municipal para la Atención Integral de Mujeres del municipio de Guanajuato.

¿Qué dinero entrega la Tarjeta Violeta Guanajuato 2025?

A las mujeres que resulten como beneficiarias de este programa social se les entrega la Tarjeta Violeta con dos mil pesos. Ésta será entregada en una sola exhibición.

