Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 6 de Abril de 2026
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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 6 de abril de 2026
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Este lunes, 6 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
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Sismos hoy en México
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:
- A las 4:29 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 54 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 63.6 km de profundidad.
- A las 4:22 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 54 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 60.7 km de profundidad.
- A las 3:23 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 36 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas, a 139 km de profundidad.
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Con información de N+
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