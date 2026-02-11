Temblor en México Hoy 11 de Febrero 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Miércoles

Este miéroles, 11 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Temblores hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 10 de febrero se han registrado 6,687 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 4:36 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 114 km al noreste de La Paz, Baja California Sur, a 5 km de profundidad.

A las 4:30 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 124 km al suroeste de Gusave, Sinaloa, a 6 km de profundidad.

A las 2:56 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.3 a 15 km al norte de Guadalupe Victoria (km.43), Baja California, a 6 km de profundidad.

A las 2:40 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 16 km al norte de Guadalupe Victoria (km.43), Baja California, a 4 km de profundidad.

A las 2:38 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.5 a 14 km al noroeste de Guadalupe Victoria (km.43), Baja California, a 5 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 14 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 11/02/26 02:38:33 Lat 32.35 Lon -115.22 Pf 5 km pic.twitter.com/NxuBw6Oszh — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 11, 2026

Temblor en Baja California, México, se siente en California, EUA

Durante la madrugada se registraron varios sismos en Baja California, sin embargo, uno de esos temblores, el ocurrido a las 2:38 horas de magnitud 4.5 a 14 km al noroeste de Guadalupe Victoria (km.43), se sintió en California, Estados Unidos de América (EUA).

Mediante redes sociales, el Sistema ShakeAlert informó del sismo de magnitud 4.2 que se sintió en sur de California. Sin embargo, no se reportan afectaciones en la zona.

Good morning Southern California! Did you feel the M4.2 quake about 5 miles northwest of Delta, Mexico at 12:38 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/iMoZnzKCer @CAGeoSurvey @Cal_OES @ListosCA pic.twitter.com/O4pGkP9FFr — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) February 11, 2026



