Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 12 de Enero de 2026

Este lunes, 12 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer 11 de enero se han registrado 4,135 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 4.7.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre otros sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 03:11 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 135 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 135 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 12/01/26 03:11:24 Lat 15.13 Lon -94.53 Pf 16 km pic.twitter.com/FRhLuezQqB — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 12, 2026

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar