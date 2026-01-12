Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 12 de Enero de 2026
Esta es la magnitud y epicentro de los sismos registrados en México hoy, 12 de enero de 2026
Este lunes, 12 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Sismos hoy en México
Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer 11 de enero se han registrado 4,135 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 4.7.
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre otros sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:
- A las 03:11 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 135 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 16 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 135 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 12/01/26 03:11:24 Lat 15.13 Lon -94.53 Pf 16 km pic.twitter.com/FRhLuezQqB— Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 12, 2026
¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?
El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.
Antes
- Prepara tu plan familiar de protección civil.
- Organiza y participa en simulacros de evacuación.
- Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.
- Prepara tu mochila de emergencia.
Durante
- Conserva la calma.
- Ubícate en la zona de seguridad.
- No uses elevadores.
- Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.
Después
- Revisa tu casa después del sismo.
- Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.
- Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.
