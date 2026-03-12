Temblor en México Hoy 12 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Jueves

Durante este jueves, 12 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos en México hoy

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 05:32 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 183 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a 11 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 12/03/26 05:32:49 Lat 18.58 Lon -106.16 Pf 11 km pic.twitter.com/axJQgfVaLT — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 12, 2026

A las 05:10 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 198 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a 12 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 198 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 12/03/26 05:10:31 Lat 18.66 Lon -106.34 Pf 12 km pic.twitter.com/uefqZGb2AR — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 12, 2026

A las 04:36 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.4 a 183 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 12/03/26 04:36:14 Lat 18.58 Lon -106.15 Pf 10 km pic.twitter.com/S4aWS5dQux — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 12, 2026

A las 03:51 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.8 a 183 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 12/03/26 03:51:52 Lat 18.73 Lon -106.21 Pf 10 km pic.twitter.com/d6ZS2DIjCb — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 12, 2026

