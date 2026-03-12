Inicio Estados Temblor en México Hoy 12 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Jueves

Temblor en México Hoy 12 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Jueves

Estos son los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 12 de marzo de 2026

Este 12 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México.

Durante este jueves, 12 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Simos en México hoy

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 05:32 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 183 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a  11 km de profundidad.
  • A las 05:10 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 198 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a  12 km de profundidad.
  • A las 04:36 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.4 a 183 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a  10 km de profundidad.
  • A las 03:51 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.8 a 183 km al suroeste de Chihuatlan, Jalisco, a  10 km de profundidad.

