Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Viernes 13 de Marzo de 2026
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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 13 de marzo de 2026
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Este viernes 13 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
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Temblores hoy en México
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:
- A las 02:26 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 46 km al oeste de Pijijiapan, Chiapas, a 91 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 46 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 13/03/26 02:26:33 Lat 15.68 Lon -93.63 Pf 91 km pic.twitter.com/i3tBMzG1Pv— Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 13, 2026
- A las 00:36 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a 16 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 194 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 13/03/26 00:36:30 Lat 14.40 Lon -94.44 Pf 16 km pic.twitter.com/IykVQcVtC4— Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 13, 2026
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Con información de N+.
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