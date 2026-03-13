Inicio Estados Temblor en Yucatán Hoy: ¿De Cuánto Fue la Magnitud del Sismo de Este Viernes 13 de Marzo 2026?

Temblor en Yucatán Hoy: ¿De Cuánto Fue la Magnitud del Sismo de Este Viernes 13 de Marzo 2026?

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Hoy tembló en Yucatán: aquí los detalles

Mapa de Yucatán: Foto: N+

Mapa de Yucatán: Foto: N+

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor hoy, 13 de marzo de 2026, en Yucatán; aquí los detalles sobre el sismo de este viernes.

Sismos en México hoy

Este viernes, se han registrado varios sismos en México de baja magnitud, en los siguientes estados:

  • Guerrero
  • Jalisco
  • Oaxaca
  • Colima
  • Chiapas
  • Yucatán

Noticia relacionada: Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Viernes 13 de Marzo de 2026

Tiembla en Yucatán hoy

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en sismo en Yucatán tuvo una magnitud de 3.7, con epicentro al noreste de Ticul, y ocurrió a las 09:55 horas de hoy. 

Por los temblores de hoy en México, no se reportan daños.

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Con información de N+.

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