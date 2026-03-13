Temblor en Yucatán Hoy: ¿De Cuánto Fue la Magnitud del Sismo de Este Viernes 13 de Marzo 2026?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un temblor hoy, 13 de marzo de 2026, en Yucatán; aquí los detalles sobre el sismo de este viernes.

Sismos en México hoy

Este viernes, se han registrado varios sismos en México de baja magnitud, en los siguientes estados:

Guerrero

Jalisco

Oaxaca

Colima

Chiapas

Yucatán

Noticia relacionada: Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Viernes 13 de Marzo de 2026

Tiembla en Yucatán hoy

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en sismo en Yucatán tuvo una magnitud de 3.7, con epicentro al noreste de Ticul, y ocurrió a las 09:55 horas de hoy.

SISMO Magnitud 3.7 Loc. 18 km al NORESTE de TICUL, YUC 13/03/26 09:55:16 Lat 20.54 Lon -89.45 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 13, 2026

Por los temblores de hoy en México, no se reportan daños.

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Con información de N+.

RMT