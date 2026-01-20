Inicio Estados Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 20 de Enero de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 20 de Enero de 2026

Esta es la magnitud y epicentro de los sismos registrados en México hoy, 20 de enero de 2026

Temblor Hoy 20 de Enero 2026

Este martes 20 de enero se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes, 20 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Video: Se Registra Sismo Hoy en México: Esta fue la Magnitud y Epicentro

Noticia relacionada: Eliminarán Leyenda de "Alerta Presidencial" en Celulares durante Sismos; Alistan Lineamientos.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 19 de enero se han registrado 5,069 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 5:05 horas, hubo un sismo de magnitud 4.2 a 42 km al suroeste de La Mira, Michoacán, a 14 km de profundidad.
  • A las 5:19 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 25 km al sureste de Crucecita, Oaxaca, a 1 km de profundidad.
  • A las 5:30 horas, se registró un sismo de magnitud 5.0 a 29 km al sureste de Crucecita, Oaxaca.

Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que tras el sismo de magnitud 5.0 registrado a 29 km al sureste de Crucecita, Oaxaca, no se espera la generación de variaciones del nivel del mar, esto de acuerdo con el boletín del CAT de la Secretaría de Marina.

 

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

  • Prepara tu plan familiar de protección civil.
  • Organiza y participa en simulacros de evacuación.
  • Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.
  • Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

  • Conserva la calma.
  • Ubícate en la zona de seguridad.
  • No uses elevadores.
  • Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

  • Revisa tu casa después del sismo.
  • Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.
  • Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

