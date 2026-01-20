Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 20 de Enero de 2026

Este martes, 20 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 19 de enero se han registrado 5,069 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 5:05 horas, hubo un sismo de magnitud 4.2 a 42 km al suroeste de La Mira, Michoacán, a 14 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 42 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH 20/01/26 05:05:18 Lat 17.90 Lon -102.70 Pf 14 km pic.twitter.com/yzapWYliOp — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 20, 2026

A las 5:19 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 25 km al sureste de Crucecita, Oaxaca, a 1 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 25 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 20/01/26 05:19:10 Lat 15.59 Lon -95.99 Pf 1 km pic.twitter.com/6aGnXBWUiN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 20, 2026

A las 5:30 horas, se registró un sismo de magnitud 5.0 a 29 km al sureste de Crucecita, Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 29 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 20/01/26 05:30:09 Lat 15.62 Lon -95.90 Pf 5 km pic.twitter.com/uP2myBVPeu — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 20, 2026

Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que tras el sismo de magnitud 5.0 registrado a 29 km al sureste de Crucecita, Oaxaca, no se espera la generación de variaciones del nivel del mar, esto de acuerdo con el boletín del CAT de la Secretaría de Marina.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.0 registrado a 29 km al sureste de Crucecita, #Oaxaca, no se espera la generación de variaciones del nivel del mar. pic.twitter.com/7O6vfofly0 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 20, 2026

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

