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Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Abril de 2026

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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 24 de abril de 2026

Este 24 de abril de 2026 se han registrado varios sismo en México.

Este 24 de abril de 2026 se han registrado varios sismo en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este viernes, 24 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Aquí Sonará la Alerta Sísmica: Lista de Ciudades Donde Llegará Mensaje por Simulacro de Sismo.

Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 5:10 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 45 km al norte de Matías Romero, Oaxaca, a 10 km de profundidad.

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