Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Abril de 2026
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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 24 de abril de 2026
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Este viernes, 24 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Aquí Sonará la Alerta Sísmica: Lista de Ciudades Donde Llegará Mensaje por Simulacro de Sismo.
Sismos hoy en México
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:
- A las 5:10 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 45 km al norte de Matías Romero, Oaxaca, a 10 km de profundidad.
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Con información de N+
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