Temblor en México Hoy 30 de Enero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Viernes

Este viernes, 30 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 8:00 horas del 29 de enero se han registrado 5,905 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 10:51 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 al noroeste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 4 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX 30/01/26 10:51:20 Lat 16.46 Lon -95.04 Pf 5 km pic.twitter.com/f2mceSttpe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 30, 2026

A las 3:37 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 177 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a 17 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 177 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 30/01/26 03:37:03 Lat 14.60 Lon -94.41 Pf 17 km pic.twitter.com/voqGQVbxHB — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 30, 2026

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

