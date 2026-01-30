Inicio Estados Temblor en México Hoy 30 de Enero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Viernes

Te decimos la magnitud y epicentro de los sismos registrados en México hoy, 30 de enero de 2026

Magnitud de los sismos de hoy 30 de enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este viernes, 30 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Primer Simulacro Nacional 2026: Fecha en que Sonará la Alerta Sísmica en CDMX.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 8:00 horas del 29 de enero se han registrado 5,905 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 10:51 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 al noroeste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
  • A las 3:37 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 177 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a 17 km de profundidad.

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

  • Prepara tu plan familiar de protección civil.
  • Organiza y participa en simulacros de evacuación.
  • Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.
  • Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

  • Conserva la calma.
  • Ubícate en la zona de seguridad.
  • No uses elevadores.
  • Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

  • Revisa tu casa después del sismo.
  • Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.
  • Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Sismos 2026
