Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 5 de Mayo de 2026

Este martes, 5 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer 4 de mayo se han registrado 206 réplicas del sismo de magnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la más grande de magnitud 4.1

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 4:54 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 55 km al norte de Matías Romero, Oaxaca a 125 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 55 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX 05/05/26 04:54:25 Lat 17.36 Lon -95.02 Pf 125 km pic.twitter.com/tHCpELfdRN — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 5, 2026

A las 4:33 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 47 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 87 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 47 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 05/05/26 04:33:43 Lat 15.70 Lon -93.94 Pf 87 km pic.twitter.com/oJRtCjsFoJ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 5, 2026

A las 3:39 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 31 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a 121 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 31 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX 05/05/26 03:39:13 Lat 17.11 Lon -94.89 Pf 121 km pic.twitter.com/irjSoENAPE — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 5, 2026

A las 3:24 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 41 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 118 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 41 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX 05/05/26 03:24:32 Lat 16.75 Lon -94.57 Pf 118 km pic.twitter.com/fSwb1Gghti — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 5, 2026

A las 3:11 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 73 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur, a 7 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 05/05/26 03:11:45 Lat 27.62 Lon -111.60 Pf 7 km pic.twitter.com/YEmHXp6Sc0 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 5, 2026

A la 1:04 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 49 km al suroeste de Vicente Guerrero, Baja California, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 49 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC 05/05/26 01:04:44 Lat 30.56 Lon -116.46 Pf 16 km pic.twitter.com/n96orgBQMv — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 5, 2026

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