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Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 5 de Mayo de 2026

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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 5 de mayo de 2026

Temblor en México Hoy

Se han registrado varios sismos hoy en México. Foto: Cuartoscuro

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Este martes, 5 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer 4 de mayo se han registrado 206 réplicas del sismo de magnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la más grande de magnitud 4.1

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 4:54 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 55 km al norte de Matías Romero, Oaxaca a 125 km de profundidad.
  • A las 4:33 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 47 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 87 km de profundidad.
  • A las 3:39 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 31 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a 121 km de profundidad.
  • A las 3:24 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 41 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 118 km de profundidad.
  • A las 3:11 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 73 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur, a 7 km de profundidad.
  • A la 1:04 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 49 km al suroeste de Vicente Guerrero, Baja California, a 16 km de profundidad.

 

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