Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Febrero 2026
N+
Esta es la magnitud y epicentro de los sismos registrados en México hoy, 9 de febrero de 2026
COMPARTE:
Este lunes, 9 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Temblor en México: Fechas de Todos los Simulacros Nacionales de 2026.
Temblores este lunes en México
El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 8 de febrero se han registrado 6,594 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.
Durante la madrugada, han ocurrido varios sismos en el país, sin embargo, hasta ahora ninguno de magnitud mayor a 4.0, los últimos resgistrados son:
- A las 20:26 horas de ayer, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 105 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 13 km de profundidad.
¿En qué casos no suena la alerta sísmica?
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alerta sísmica se activa oficialmente con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite a través de los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías.
Estos son los casos en los que no suena la alerta sísmica:
- Cuando la estimación inicial de los sensores determina que la magnitud del sismo no supera los rangos de alertamiento.
- Cuando son sismos lejanos a las ciudades, las ondas sísmicas se atenúan conforme se propagan llegando a ser imperceptibles. SASMEX puede alertar a los lugares más cercanos al epicentro y descartar los lejanos.
- Cuando un sismo se presenta lejos de los sensores, sus ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas o incluso podrían no detectarse.
- En el caso de sismos locales no se activa la Alerta Sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento.
Historias rcomendadas:
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
- CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?
- UNAM Avanza en Ranking Mundial 2026; Estas son las Áreas en las que Destacó.
Con información de N+
Rar