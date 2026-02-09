Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Febrero 2026

Este lunes, 9 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Temblores este lunes en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 8 de febrero se han registrado 6,594 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante la madrugada, han ocurrido varios sismos en el país, sin embargo, hasta ahora ninguno de magnitud mayor a 4.0, los últimos resgistrados son:

A las 20:26 horas de ayer, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 105 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 13 km de profundidad.

¿En qué casos no suena la alerta sísmica?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alerta sísmica se activa oficialmente con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite a través de los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías.

Estos son los casos en los que no suena la alerta sísmica:

Cuando la estimación inicial de los sensores determina que la magnitud del sismo no supera los rangos de alertamiento.

Cuando son sismos lejanos a las ciudades, las ondas sísmicas se atenúan conforme se propagan llegando a ser imperceptibles. SASMEX puede alertar a los lugares más cercanos al epicentro y descartar los lejanos.

Cuando un sismo se presenta lejos de los sensores, sus ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas o incluso podrían no detectarse.

En el caso de sismos locales no se activa la Alerta Sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento.



