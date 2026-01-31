Tras 4 Días de Descanso, el Elefante Marino 'Panchito' se Fue de Playa Los Ayala, en Nayarit

Se fue el elefante marino, al que apodaron Panchito, tras cuatro días de descanso en la playa Los Ayala, municipio de Compostela, en Nayarit.

El mamífero macho llegó el martes por la tarde, y su presencia fue todo un acontecimiento, miles de personas acudieron a conocerlo y admirarlo. Antes de llegar a Los Ayala, fue visto en San Blas.

Durante estos cuatro días, el lugar fue acordado y resguardado por elementos de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (Semar) y Protección Civil Municipal de Compostela.

Concluye operativo de protección

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó qué la tarde de este viernes concluyó el operativo por la estancia del elefante marino.

Señala el documento, que el ejemplar ingresó al mar y no ha vuelto a salir a la zona de playa, por lo que se estima que cambió de rumbo.

Las instancias involucradas optaron por culminar con la custodia y el área perimetral que se tenía marcada para respetar la estancia del visitante marino.

Especialistas señalan que un elefante marino puede permanecer hasta un mes en una misma zona y solo por instinto se desplaza de playa en playa a lo largo de la costa, por lo que no se descarta pueda aparecer en algún otro punto del Pacífico.

