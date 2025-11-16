Tras Asesinato de Personas en Carrera de Caballos, Refuerzan Seguridad en Accesos a Parral

Luego de la balacera en carrera de caballos en el carril Santa Teresa, en Parral, Chihuahua, las autoridades locales aplicaron un operativo para reforzar la seguridad en los accesos carreteros al municipio.

Esta decisión se tomó luego de que la tarde de este sábado, se desatara una refriega en un evento ecuestre que derivó en la muerte de al menos siete personas.

Noticia relacionada: Reportan Al Menos 7 Muertos por Balacera en Carrera de Caballos en Parral, Chihuahua

Los hechos habrían derivado de una presunta riña durante la competencia, según los primeros datos derivados de la indagatoria.

Tras este múltiple asesinato, después hubo bloqueos con vehículos incendiados y se investiga si estos tuvieron que ver con el ataque en la carrera de caballos.

Lanzan operativo de seguridad

El gobierno municipal de Parral informó que instruyó la noche de este sábado la implementación de un operativo especial de vigilancia y prevención en todos los accesos carreteros a esta ciudad.

(esto) debido a los hechos registrados durante la tarde y con el fin de garantizar seguridad y tranquilidad a la población

De acuerdo con el boletín, se coordinaron las acciones entre la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Defensa y la Policía Municipal.

El despliegue se mantiene activo en los accesos provenientes de la Vía Corta, Jiménez, Matamoros y El Granillo, donde confluyen también las rutas de la región serrana, Santa Bárbara y San Francisco del Oro. Estas medidas buscan inhibir el ingreso de personas con posibles intenciones delictivas y fortalecer el orden en el municipio

El ayuntamiento informó que el despliegue se mantendrá vigente mientras sea necesario para disminuir riesgos y preservar la integridad de la ciudadanía.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM