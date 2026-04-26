Tren Suburbano de Lechería -AIFA: Consulta Aquí los Horarios de Servicio

La ampliación del Tren Suburbano desde la estación Lechería funciona como un eje de conectividad para la zona norte del Valle de México. Esta obra de infraestructura reduce los tiempos de traslado para quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e integra diversos municipios del Estado de México con la terminal aérea.

Este sistema de transporte sirve a los usuarios que buscan alternativas al tránsito vehicular en las autopistas regionales. La operación utiliza trenes eléctricos que circulan por una vía confinada.

Inaugura Sheinbaum Nuevo Tramo del Tren Suburbano al AIFA

El nuevo recorrido comprende las siguientes estaciones:

Lechería (estación de transbordo)

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Los ciudadanos que utilizan esta vía de comunicación deben considerar los periodos de operación para programar sus viajes. Los horarios de servicio para el tramo Lechería - AIFA son:

Lunes a viernes: De 05:00 a 00:30 horas.

Sábados: De 06:00 a 00:30 horas.

Domingos y días festivos: De 07:00 a 00:00 horas.

La administración del sistema recomienda verificar las pantallas informativas en las estaciones y mantener saldo en las tarjetas de acceso para evitar demoras al ingresar a los andenes. El tiempo de recorrido será aproximadamente de 60 minutos y bajará hasta 43 minutos. La tarifa promocional es de 45 pesos, con tarjeta de movilidad integrada.

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