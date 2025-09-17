Tribunal Electoral de Veracruz Revierte Resultados de Elección

El Tribunal Electoral de Veracruz revirtió el triunfo del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz y otorgó el triunfo a la coalición conformada por Morena-Partido Verde.

Luego de detectar inconsistencias que incidieron en los resultados de la jornada electoral del 1 de junio, los magistrados del tribunal determinaron que Adanely Rodríguez Rodríguez es la virtual presidenta electa.

Al respecto, Claudia Díaz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz indicó:

Se modifican los resultados en el cómputo de la elección municipal de la elección referida derivado del recuento ordenado por este tribunal electoral. Se revocan las constancias de mayoría otorgada a la fórmula de candidaturas a la presidencia municipal y sindicatura del ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz postuladas por Movimiento Ciudadano

Según el recuento ordenado, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena-Partido Verde obtuvo 14 mil 823 votos mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano obtuvo 14 mil 304.

Emilio Olvera Andrade, candidato de Movimiento Ciudadano señaló:

Ordenaron anularnos más de 3 mil 500 votos, es el resultado de la resolución que acaba de salir hace un momento, yo quiero decirle a la gente de Poza Rica con toda la serenidad y toda la tranquilidad que esto no termina aquí

Con el fallo, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz tendrá un plazo no mayor a 24 horas para entregar la constancia de mayoría a la candidata ganadora en Poza Rica, Veracruz.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz indicó:

Se ordena al Consejo General responsable expida dentro del plazo de 24 horas posteriores a la notificación de la presente ejecutoria, las constancias de mayoría en favor de la fórmula postulada por la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz conformada por los partidos políticos Morena y Partido Verde Ecologista de México

El Tribunal Electoral modificó también los resultados electorales en los municipios de Chontla y Chicontepec a favor del PRI y en Ilamatlán a favor del Partido Verde.

Con información de Pedro Morales

