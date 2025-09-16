Sube a 19 la Cifra de Muertos Luego de la Explosión de Pipa de Gas, en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de muertos subió a 19 tras la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, en Iztapalapa.

A través de un comunicado, la dependencia también señaló que 32 personas están hospitalizadas y 33 más fueron dadas de alta, a casi una semana del accidente.

De acuerdo con la publicación, en las últimas horas, dos personas salieron del hospital por mostrar mejorías y dos más perdieron la vida a pesar de la atención médica.

Este miércoles se cumple una semana de la explosión

Este miércoles 17 de septiembre, se cumple una semana de la explosión en el puente La Concordia, en Iztapalapa, al oriente de la capital mexicana.

Hasta el momento, los afectados siguen siendo atendidos en distintos hospitales del sector salud, mientras que los peritajes siguen avanzando para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la pipa provocaron el accidente la tarde del pasado 10 de septiembre.

