Desde la Cabina: Video Capta a Camión Torton Partir en Dos a Tráiler en Irapuato
Imágenes captadas desde el interior de un torton involucrado muestran el choque entre dos vehículos de carga en Libramiento Norte
El pasado jueves 12 de febrero de 2026 se registró un choque entre un tráiler y un camión tipo torton en el Libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato. El incidente fue captado tanto por cámaras de seguridad del C4 como desde el interior de uno de los vehículos involucrados.
Las imágenes difundidas por N+ muestran el momento exacto en que el camión torton impacta la caja del tráiler, partiéndola en dos secciones. A pesar de la aparatosidad del choque, autoridades locales reportaron únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.
Lo que muestran las imágenes del accidente
El video grabado desde la cabina de uno de los vehículos permite observar la secuencia completa del accidente. El conductor del camión torton circulaba en línea recta a exceso de velocidad por el Libramiento Norte cuando el tráiler intentó realizar una maniobra en un retorno.
@n.mas Estas son las imágenes desde el interior de uno de los vehículos involucrados en un choque en Irapuato, Guanajuato. Un camión torton partió en dos la caja de un tráiler. #noticiasnmás #irapuato #guanajuato ♬ sonido original - Nmás
Las grabaciones evidencian que el conductor del torton no logró frenar a tiempo. Al intentar la maniobra, el operador del vehículo se espantó, pero fue incapaz de evitar la colisión. El impacto partió literalmente en dos la caja del tráiler.
Cámaras del C4 captan el momento del impacto
Además del registro desde el interior del vehículo, las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Guanajuato captaron el accidente desde un ángulo externo. Este sistema de monitoreo permitió a las autoridades verificar las circunstancias del choque.
@n.mas Se registró un fuerte choque entre un tráiler y un camión tipo torton en el Libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato. El incidente fue captado por cámaras del C4. Solo se reportaron daños materiales. #noticiasnmás #guanajuato #irapuato ♬ sonido original - Nmás
