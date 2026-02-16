Desde la Cabina: Video Capta a Camión Torton Partir en Dos a Tráiler en Irapuato

El pasado jueves 12 de febrero de 2026 se registró un choque entre un tráiler y un camión tipo torton en el Libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato. El incidente fue captado tanto por cámaras de seguridad del C4 como desde el interior de uno de los vehículos involucrados.

Las imágenes difundidas por N+ muestran el momento exacto en que el camión torton impacta la caja del tráiler, partiéndola en dos secciones. A pesar de la aparatosidad del choque, autoridades locales reportaron únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

Lo que muestran las imágenes del accidente

El video grabado desde la cabina de uno de los vehículos permite observar la secuencia completa del accidente. El conductor del camión torton circulaba en línea recta a exceso de velocidad por el Libramiento Norte cuando el tráiler intentó realizar una maniobra en un retorno.

Las grabaciones evidencian que el conductor del torton no logró frenar a tiempo. Al intentar la maniobra, el operador del vehículo se espantó, pero fue incapaz de evitar la colisión. El impacto partió literalmente en dos la caja del tráiler.

Cámaras del C4 captan el momento del impacto

Además del registro desde el interior del vehículo, las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Guanajuato captaron el accidente desde un ángulo externo. Este sistema de monitoreo permitió a las autoridades verificar las circunstancias del choque.

