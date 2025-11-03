Video del Momento en que Camioneta Atropella a Personas en Malecón de La Paz: Buscan a Conductor

Durante la madrugada de este lunes, 3 de noviembre de 2025, una camioneta atropelló a un grupo de personas que se encontraban en la zona del malecón de La Paz, Baja California Sur.

Usuarios de redes sociales compartieron video del momento del atropellamiento masivo, los hechos se registraron a las 2:07 horas de la madrugada de hoy, en el malecón de La Paz.

Buscan a conductor responsable

Al respecto, la Mesa de Seguridad estatal informó que se busca al conductor responsable de los hechos y pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita su detención.

Además, indicó que se encuentra investigando a fondo el suceso y que la prioridad es esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todas y todos.

Hasta el momento no se ha informado el número de lesionados por el atropellamiento masivo.

