Video: Conoce a la Jirafa Bebé que Nació en Zoológico de Morelia

El Zoológico de Morelia anunció el nacimiento de una jirafa bebé, un macho que llegó al mundo en este mes de diciembre de 2025. En N+ te compartimos cómo puedes verla.

De acuerdo con la información compartida por el parque, la cría midió aproximadamente 1.75 metros al nacer y presenta un patrón de manchas poco común, con tonalidades más claras dentro de cada figura, rasgo que ha llamado la atención del personal y visitantes.

¿Dónde se puede ver a la jirafa bebé?

Actualmente, el ejemplar que nació el 13 de diciembre de 2025 permanece en el área de cuarentena del recinto de jirafas, un espacio acondicionado para garantizar su seguridad durante las primeras semanas de vida. Esta zona se localiza detrás del área de interacción conocida como Contando Manchas, dentro del mismo zoológico.

Detallaron que es normal que la cría no siempre esté visible, ya que aún se adapta a su entorno y permanece protegida por su madre. Sin embargo, durante los próximos días podría observarse con mayor frecuencia conforme avance su desarrollo.

Con este nacimiento, suman cuatro jirafas registradas durante la actual administración, un dato que refleja el trabajo continuo del equipo de veterinarios, guardanimales y especialistas en nutrición y etología del zoológico.

El director del parque, Julio César Medina Ávila, destacó que estos resultados son consecuencia directa del cuidado diario, la alimentación balanceada y el monitoreo permanente de los ejemplares, factores indispensables para que una especie logre reproducirse en cautiverio.

Atención veterinaria y cuidados especiales

El equipo médico informó que el parto se desarrolló sin complicaciones y que la madre se ha encargado del proceso de lactancia y protección. Durante esta etapa, la cría es monitoreada para asegurar un crecimiento adecuado antes de integrarse por completo al resto del grupo.

La dieta de las jirafas en el parque se compone de forraje especializado y suplementos específicos, especialmente en periodos de gestación y lactancia, lo que ha permitido mantener condiciones óptimas de salud.

