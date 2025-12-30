¿Qué Va a Pasar en 2026 en México? Lista de los Eventos Más Importantes para el Año Nuevo

El año 2026 contará con una lista de eventos que contemplan fenómenos astronómicos, culturales, fechas cívicas, procesos electorales y la expectativa global por ser sede de una de las ediciones más grandes de la Copa Mundial de Fútbol. En N+, te presentamos los momentos clave que marcarán la agenda nacional.

Eclipse lunar total observable en México

El 3 de marzo de 2026 se producirá un eclipse lunar total, también conocido como Luna de sangre, en el que la sombra de la Tierra cubrirá completamente la superficie lunar. Este fenómeno podrá observarse desde gran parte del país si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Semana Santa 2026

Como cada año, Semana Santa será una de las temporadas de mayor actividad en México. Los días festivos y de celebración religiosa se concentrarán del 29 marzo al 5 abril, con miles de personas que participarán en procesiones, ceremonias y actividades familiares a lo largo del país. En esta semana los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tendrán clases.

Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, en esta fecha miles de estudiantes, amas de casa, trabajadoras y mujeres trans salen a la calle a marchar en contra de las injusticias y para alzar la voz por sus luchas a favor del respeto de sus derechos y en contra de la violencia machista.

Copa Mundial de Futbol 2026

México será coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. El torneo iniciará el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural programado en el icónico Estadio Ciudad de México.

Elecciones locales en Coahuila

En 2026, el estado de Coahuila tendrá un proceso electoral para renovar cargos de elección popular. Este evento político será uno de los principales focos de atención regional, ya que abre espacios para cambios en el gobierno local.

Fin del ciclo escolar 2025–2026

El año escolar 2025–26 culminará el 15 julio de 2026, marcando el cierre de actividades académicas para millones de estudiantes en educación básica y media superior. En esta fecha las familias suelen planificar las vacaciones y actividades fuera de clases.

Días de descanso obligatorio

Durante 2026, los días de descanso obligatorio volverán a marcar el calendario laboral y escolar. Aunque la lista completa puede variar según disposiciones oficiales:

Jueves 1 de enero: por Año Nuevo.

: por Año Nuevo, para recibirlo, en la CDMX habrá un evento que contempla DJ´s internacionales y nacionales, en N+ te compartimos los detalles en . Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución.

: Día de la Constitución. Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez, el festivo del 21 de marzo se cambiará para el lunes.

: natalicio de Benito Juárez, el festivo del 21 de marzo se cambiará para el lunes. Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia de México.

: Día de la Independencia de México. Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana, por el 20 de noviembre.

: Día de la Revolución Mexicana, por el 20 de noviembre. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Conciertos en 2026

A lo largo de 2026, México recibirá una amplia serie de conciertos internacionales y festivales culturales con artistas de talla mundial. Aunque las fechas y lugares se siguen anunciando, la expectativa es que los grandes recintos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sean protagonistas de eventos masivos para todos los gustos, algunos de ellos son:

Silvana Estrada en enero.

Doja Cat en febrero.

PinkPantheress y Jackson Wang en abril.

Rosalía en agosto.

