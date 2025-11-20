Explosión en Morelia Hoy; Así Fue el Momento en que Estalla Polvorín

La tarde de este jueves, 20 de noviembre de 2025, se registró una explosión en Morelia, Michoacán.

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento del estallido de un presunto polvorín ubicado en la zona de la colonia Lucio Cabañas, en la zona norte de la ciudad, muy cerca del Estadio Morelos.

En las imágenes se aprecia una gran columna de humo blanco que se elevó por varios metros de altura, vecinos aseguraron que el estruendo fue muy fuerte.

Explosión de polvorín deja un lesionado de gravedad y un desaparecido

Elementos de la Policía de Morelia acudieron a la zona de la explosión, donde también trabajan cuerpos de emergencia de Protección Civil estatal y municipal, así como Guardia Vivil y personal de la Defensa.

Se informó que en el lugar se encontraban varias personas, de manera preliminar, se tiene conocimiento de una persona desaparecida y una más que sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada al hospital; autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Con información de N+

