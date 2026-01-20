Vigilancia y Semáforo Volcánico ante Aumento de Sismicidad en el Volcán Chichonal en Chiapas

Hasta 150 temblores de baja intensidad por día, llamados enjambres sísmicos, se registraron entre junio y septiembre de 2025 en torno al Volcán Chichonal, ubicado en el municipio de Chapultenango, en Chiapas, por lo que expertos y autoridades incrementaron la vigilancia, además de la instalación de un Semáforo Volcánico.

Al respecto Mariana Patricia Jácome Paz, doctora en Vulcanología especializada en Ciencias de la Tierra de la UNAM, indicó:

El volcán Chichón, es quizás el volcán que más atención, desde mi punto de vista merece, a un corto plazo, porque ha mostrado ya dos enjambres sísmicos en menos de 5 años

Erupción de 1982

Este 2026, la actividad sísmica continúa en la zona y, como si fuera ayer, así recuerda doña Elvira Domínguez Sánchez la erupción de 1982, de la cual sobrevivió.

Tenía yo 9 años, cuando se reventó el volcán, empezó tronar, empezó a echar fuego, fuego, tronó, nos dio miedo, huimos pues caminando, todo se quemó

Son datos del CENAPRED de la erupción de 1982:

Se estima que murieron 2 mil personas de 9 poblados cercanos al coloso.

de al coloso. Se formaron 3 columnas de gases y material piroclástico que alcanzaron hasta 32 kilómetros de altura, que provocaron que la temperatura del planeta descendiera medio grado centígrado.

La doctora en Vulcanología especializada en Ciencias de la Tierra de la UNAM indicó:

El domo voló por los aires, hubo una nube de ceniza y gases viajando a lo largo de un año por todo el mundo, con un cambio en el clima importante

La erupción devastó 400 kilómetros cuadrados de selva.

Así lo recuerdan Feliciana y Victorio, quienes vivían a 6 kilómetros del cráter del Chichonal. Ella que tenía 17 años explicó:

Yo venía con mucho miedo, porque el fuego hacia abajo, toda la caliente, por la misma razón, todo el tipo de perros, animales salieron, tenían demasiado miedo, porque sonaba mucho la tierra

Por su parte Victorio Sánchez Díaz, sobreviviente de la erupción del Chichonal en 1982, recordó:

Se acabó sus casas, no quedó nada, la arena lo aplastó todo, las casas quedaron enterradas

En medio de la lluvia de ceniza y piedras candentes, Feliciana, con su bebé Félix, y Victorio caminaron en la sierra 20 kilómetros, en casi 24 horas, hasta Ixtacomitán, a donde llegaron a las 6 de la tarde del día siguiente.

Imágenes actuales del cráter, muestran su laguna y gases emanando del suelo.

Feliciana Sánchez, guía de turistas, hija de Feliciana y Victorio indicó:

Dentro del volcán, del cráter, tiene una laguna, que ahora con el paso del tiempo, ya está hirviendo y tiene mucho azufre, por eso ya no podemos descender al volcán

Video: Volcán Chichonal: Alerta en Chiapas por Actividad

Rutas de evacuación

Los caminos de entrada y salida a 6 municipios, en donde viven 78 mil personas, quienes podrían verse afectas ante la posible actividad del Chichonal, se observan transitables y en proceso de reparación, donde es necesario.

Sobre este tema, Arturo Barrientos Pérez, director de Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, precisó:

Actualmente tenemos establecidas, identificadas 13 rutas de evacuación

A partir del incremento de la actividad sísmica se instalaron equipos y protocolos de actuación, que permiten monitorear la actividad del coloso a través de un Semáforo volcánico, que en este fin de semana se mantenía en Amarillo Fase 1.

Historias recomendadas:

Con información de Francisco Santa Anna

LECQ