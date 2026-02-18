Ximena Esther: Muere Alumna que Cayó de Edificio de Universidad de Tabasco; Sufría Bullying

Ximena Esther González Gerónimo, alumna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), murió luego de permanecer varios días hospitalizada a consecuencia de las lesiones que le provocó una caída desde el auditorio de su escuela; sufría acoso escolar.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 12 de febrero, cuando la joven de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, subió a la parte alta del inmueble y posteriormente cayó. Al sitio llegaron elementos de la Cruz Roja quienes determinaron que era urgente su traslado a un hospital.

En la clínica permaneció internada varios días, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones murió.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familia, amistades y compañeros, deseando encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida, informó la UJUAT

¿Qué pasó con Ximena Esther en la Universidad de Tabasco?

El caso de Ximena Esther conmocionó a la comunidad estudiantil y a toda la localidad, debido a que días antes de su fallecimiento, la joven estudiante de Derecho realizó denuncias sobre el acoso escolar del que era víctima al interior del plantel.

Su padre, Salvador González dijo a medios locales que Ximena era víctima de bullying, ya que tenía poco tiempo de haberse incorporado a la institución.

Mi hija vivía bullying todos los días. Apenas acababa de entrar y la Universidad no hizo nada por ayudarla, dijo

Hasta el momento se desconoce si la familia de la joven solicitará una investigación especial para esclarecer el caso.

Los compañeros de Ximena Esther le realizaron un homenaje en el patio central de la UJAT, donde colocaron una fotografía de la joven, se tomaron de las manos y realizaron el último pase de lista.

En tanto, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, no se ha pronunciado al respecto sobre el acoso escolar que vivía Ximena Esther, solo mencionó que el personal educativo avisó que la alumna estaba en peligro antes de caer desde el auditorio.

Un maestro la vio y avisó a los de logística, vinieron los de logística pero ahí tomó la decisión la joven

