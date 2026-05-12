Desaparición de Teresa Molina da Giro Impactante tras Hallazgo de Sangre en Vivienda

Han pasado 18 días desde la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años, quien fue vista por última vez el pasado 25 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX). El caso ha causado conmoción luego de que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontraran presuntos rastros de sangre en un vehículo y en una vivienda relacionada con la investigación.

Además, su hijo, Fernando Yael “N”, ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

La desaparición fue reportada hasta el 1 de mayo, una semana después de que Teresa fue vista por última vez. Su hijo aseguró en ese momento que pensó que su madre se encontraba de viaje. Sin embargo, el avance de las investigaciones cambió por completo el rumbo del caso y abrió nuevas líneas de indagatoria para las autoridades capitalinas.

Fiscalía CDMX encuentra indicios clave en auto vinculado al caso

El pasado 7 de mayo, agentes de la Fiscalía CDMX detuvieron a Fernando Yael “N” por su presunta participación en la desaparición de Teresa Molina. Durante las diligencias posteriores a la captura, peritos realizaron estudios forenses en el automóvil que utilizaba antes de ser arrestado.

Las pruebas dieron positivo a luminol, un reactivo químico utilizado por especialistas para detectar posibles rastros de sangre, incluso cuando se intenta limpiar la escena. De acuerdo con fuentes de la investigación, en el vehículo localizaron manchas hemáticas que presuntamente habrían sido borradas.

Este hallazgo fortaleció las sospechas de las autoridades y llevó a ampliar las investigaciones a otros puntos relacionados con Teresa Molina y su entorno cercano. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación mientras continúa la búsqueda de la mujer de 55 años.

Investigan vivienda donde Teresa Molina fue vista por última vez

Los peritos también realizaron inspecciones en una vivienda ubicada en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), sitio donde Teresa Guadalupe Molina fue captada ingresando el sábado 25 de abril. De acuerdo con la investigación, no existe registro de que haya salido posteriormente del inmueble.

En ese lugar, especialistas localizaron indicios similares a los encontrados en el automóvil investigado. La presencia de posibles rastros hemáticos provocó que la Fiscalía extendiera las diligencias a otras propiedades relacionadas con la familia.

Las investigaciones alcanzaron también el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, específicamente una vivienda localizada en la calle Pavías, esquina con Avenida Pantitlán, en la colonia La Perla. Según vecinos, Teresa Guadalupe Molina creció en esa zona y mantenía contacto frecuente con personas del lugar.

Amigos y vecinos recuerdan a Teresa como una mujer trabajadora y cercana

La desaparición de Teresa Molina impactó profundamente a personas que la conocían desde hace años. Amigos y vecinos aseguran que nunca imaginaron enfrentar una situación de este tipo y la describen como una mujer inteligente, trabajadora y muy independiente.

Yolanda, amiga cercana de Teresa y habitante de la zona donde creció, habló sobre la relación que mantenían desde la infancia.

“Nosotros le decíamos Kita. Éramos amigas desde la infancia. Aquí crecimos, jugábamos y pasábamos bonitos momentos con ella y con su hermano. Era una mujer muy inteligente, independiente y apasionada por su trabajo”.

Mauricio, un mecánico de la colonia, recordó que veía frecuentemente a Teresa los fines de semana realizando actividades cotidianas en el inmueble familiar.

“Yo veía que venía los sábados, lavaba la banqueta y el zaguán. Un amigo subió a Facebook la ficha de búsqueda de la muchacha”.

Vecinos aseguran que el hijo seguía entrando a la vivienda

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron los testimonios de vecinos, quienes aseguran que Fernando Yael “N” continuó visitando la vivienda después de la desaparición de Teresa Molina.

Jaime, vecino de la colonia, relató que observaban movimientos constantes en el inmueble incluso días después de que se difundiera la ficha de búsqueda.

“Veíamos a su hijo salir diario de ahí hasta que lo detuvieron. Llegaba todas las mañanas después de la desaparición. Era muy seco”.

Actualmente, Fernando Yael “N” permanece interno en el Reclusorio Norte mientras enfrenta el proceso judicial en su contra. Hasta ahora, no ha declarado ante las autoridades qué ocurrió con su madre ni ha proporcionado información sobre el paradero de Teresa Guadalupe Molina Hernández.

Familiares de Teresa Molina acudieron a pruebas de ADN

Como parte de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía capitalina, familiares de Teresa Guadalupe Molina acudieron el pasado lunes 11 de mayo a realizarse pruebas de ADN. Este procedimiento busca apoyar las diligencias forenses y facilitar la identificación de posibles indicios relacionados con el caso.

La desaparición de Teresa Molina ha generado atención en redes sociales y entre habitantes de la Ciudad de México debido a los hallazgos realizados por peritos y a la detención de su propio hijo. Mientras continúan las investigaciones, familiares y amigos mantienen la exigencia de localizarla y esclarecer qué ocurrió desde aquella última vez que fue vista en la alcaldía Venustiano Carranza.

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