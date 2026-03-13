Ratas Invaden Paseo de la Reforma: Expertos Advierten que Erradicarlas Es Casi Imposible

La presencia de ratas en Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), ha comenzado a encender las alertas entre habitantes y visitantes que diariamente caminan por una de las avenidas más transitadas y emblemáticas del país.

Familias que pasean con niños y mascotas en la zona han expresado preocupación ante el incremento de roedores en Paseo de la Reforma. El temor no solo está relacionado con la presencia de estos animales en espacios públicos, sino también con las posibles medidas que puedan aplicar las autoridades para intentar controlar la plaga de ratas en la CDMX, especialmente si implican el uso de venenos que podrían afectar a perros u otros animales.

Elizabeth Flores, habitante de la Ciudad de México que frecuenta la zona, expresó su inquietud por los riesgos que podrían enfrentar las mascotas.

“No se vayan a morir los perros del veneno que vayan a comer o vayan a poner y si es un peligro”.

Erradicar a las ratas en Reforma sería casi imposible, advierten especialistas

Especialistas en manejo integral de fauna nociva coinciden en que eliminar completamente a las ratas en zonas urbanas densamente pobladas como Paseo de la Reforma es prácticamente imposible. Las grandes ciudades generan condiciones ideales para la supervivencia de estos roedores: abundante alimento, refugio en drenajes y una alta capacidad de reproducción.

Los expertos señalan que, en lugar de erradicar totalmente a las ratas, las autoridades deben enfocarse en programas permanentes de control poblacional que reduzcan su número y eviten brotes mayores.

Plaga de Ratas en CDMX: Este Plan Podría Erradicar a la Fauna Nociva en Paseo de la Reforma

Emmanuel Rosales, experto en manejo integral de fauna nociva, explicó que las estrategias deben aplicarse con planeación y cuidado para evitar riesgos a la población.

“Tienen que ser programas continuos, programados y bajo ciertas características, por ejemplo, en horarios específicos y cuidando las zonas aledañas para que no tenga contacto con las personas”.

Así funcionan los métodos que usan las ciudades para controlar las ratas

Uno de los métodos más comunes para controlar ratas en entornos urbanos son los cebaderos. Se trata de cajas de plástico rígido diseñadas con pequeños orificios por donde solo pueden entrar los roedores. En su interior se colocan rodenticidas elaborados con granos o cereales que atraen a estos animales.

Este sistema busca evitar que el veneno quede expuesto a otras especies o a las personas, aunque siempre existe preocupación entre ciudadanos que pasean mascotas cerca de las zonas donde se colocan.

Andrés Arenas, especialista en manejo integral de fauna nociva, explicó cómo funcionan estos productos.

Estos cebos como tienen anticoagulantes lo que va a provocar es que la rata se desangre, al momento de desangrarse la rata se va a secar, no va a apestar y generalmente actúa después de tres días”.

Lo que han hecho ciudades como Nueva York y París para enfrentar las plagas

El problema de las ratas en grandes ciudades no es exclusivo de la Ciudad de México. Grandes metrópolis del mundo también han enfrentado crisis similares. Nueva York y París, por ejemplo, han tenido que implementar diversas estrategias para intentar controlar la población de roedores.

En algunos casos, las autoridades incluso han optado por campañas de información dirigidas a la ciudadanía para alertar sobre zonas con presencia de roedores y promover hábitos que reduzcan su proliferación.

El especialista Emmanuel Rosales recordó una de las medidas que se implementaron en la capital francesa previo a los Juegos Olímpicos.

“En París, cuando fueron los Juegos Olímpicos, a dos o tres meses del arranque, la ciudad decidió tratar de involucrar a la población en empezar a convivir con los roedores. Podías ver letreros en donde señalaba zonas donde había roedor”.

Basura y restos de comida, el combustible perfecto para que se multipliquen

Académicos y especialistas ambientales señalan que la acumulación de basura y restos de comida es uno de los factores que más favorece la proliferación de ratas en la Ciudad de México.

En zonas con alta actividad comercial y turística, como Paseo de la Reforma, los residuos pueden convertirse en una fuente constante de alimento para los roedores si no se manejan adecuadamente.

Arturo Aguilar, responsable de asuntos ambientales de la Universidad Iberoamericana, explicó que la limpieza urbana es clave para reducir la presencia de ratas.

“El gobierno tiene que reforzar el servicio, la limpieza, todo lo que implica tener un espacio libre de comida, de basura, pues es lo que realmente provoca esta cantidad de roedores que vemos”.

Lluvias y calor podrían disparar la presencia de ratas en los próximos meses

Especialistas advierten que las condiciones climáticas influyen en la proliferación de roedores. Las altas temperaturas combinadas con la temporada de lluvias crean un entorno favorable para su reproducción y expansión en la ciudad.

De acuerdo con expertos, hacia el mes de agosto podría registrarse un aumento en la presencia de ratas en distintos puntos de la capital, lo que incrementa la urgencia de implementar medidas preventivas.

Hasta ahora, el Gobierno de la Ciudad de México no ha informado públicamente si existe un plan específico para atender el aumento de roedores en Paseo de la Reforma y otras zonas de la capital.

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