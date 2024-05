Negocios Pierden de 2 Mil a 40 Mil Pesos por Apagones

Más de un millón de pequeños negocios tuvieron pérdidas económicas por los apagones que ocurrieron la semana pasada en 20 estados del país.

Según registros del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, cada negocio perdió en promedio entre 2 mil y 40 mil pesos durante cada corte de luz.

“Estamos hablando de estados que tuvieron este corte, podemos mencionar Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, en la zona periférica..estamos hablando de Guanajuato y algunos estados del norte. Han sido afectados un millón de establecimientos pequeños, mercados públicos”, señaló Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio.

Según el Consejo, los negocios con más afectaciones fueron carnicerías, paleterías, tiendas de abarrotes, cremerías y tortillerías.

“Una tienda de abarrotes que no tiene el producto frío, el agua, el refresco puede perder entre los dos mil a los 3 mil pesos por no tener el producto congelado. Si hablamos de una paletería con el producto congelado no puede funcionar, estamos hablando entre los 6 a los 10 mil pesos. Una carnicería te puede estar perdiendo entre los 25, 30 y 40 mil pesos”, afirmó Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio.

La carnicería de César Pérez, ubicada en la Central de Abasto de Toluca, Estado de México, tuvo cortes intermitentes de energía eléctrica durante tres días de la semana pasada.

“Nos retrasa mucho los pedidos que tenemos. Si nosotros tenemos apagones con el calor, nuestro producto se echa a perder y lo tenemos que tirar”, dijo César Pérez.

Perdió más de 50 kilos de carne como bisteces y chuletas, que vende en 74 y 200 pesos por kilo.

“Fue producto bueno, pero no teníamos donde meterlo. El calor está duro entonces tenemos que usar los refrigeradores al 100%”, mencionó el carnicero César Pérez.

De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, basta con una hora sin luz para que los negocios registren afectaciones.

“El hecho de que durante una hora no esté refrigerado el producto empieza a tener afectación, ya cuando llevas 2 a 4 horas es cuando ya el producto comienza a correr riesgo”, afirmó Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio.

La Secretaría de Economía informó que hasta el momento no ha contabilizado cuántos negocios resultaron afectados en el país.

Los apagones registrados el 7, 8, 9 y 10 de mayo se debieron a que la demanda superó la capacidad de suministro del Sistema Eléctrico Nacional, según el Centro Nacional de Control de Energía.

