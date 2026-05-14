Productores de frijol denunciaron amenazas, represión y posibles represalias por parte del gobierno estatal después de las protestas realizadas el pasado fin de semana en la ciudad de Zacatecas, en el estado de Zacatecas, donde exigieron precios justos para su cosecha. La tensión creció luego de que el gobernador David Monreal advirtiera que podrían retirarse apoyos gubernamentales a quienes continúen participando en movilizaciones.

El conflicto estalló en medio del descontento de cientos de agricultores que aseguran haber sido abandonados por las autoridades, pese a acuerdos previos para garantizar mejores condiciones de comercialización del frijol, uno de los cultivos más importantes para la economía rural de la entidad.

Durante las manifestaciones, al menos 12 personas fueron detenidas. Mientras tanto, el gobierno estatal defendió el operativo de seguridad y aseguró que los acuerdos sobre precios corresponden al ámbito federal, por lo que el estado no estaría obligado a respetarlos.

Gobierno de Zacatecas admite “provocación” tras las protestas

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, habló sobre los hechos ocurridos durante las movilizaciones y reconoció que las autoridades reaccionaron ante lo que consideraron una provocación.

“Quiero decirles aquí que si se cometió un error, el error fue caer en su provocación. Caímos en una provocación de personas que le restan legitimidad a este movimiento y caímos en una provocación de personas que buscaban politizar este conflicto”, declaró el funcionario estatal.

Las declaraciones encendieron aún más el descontento entre productores y organizaciones agrícolas, quienes consideran que el gobierno intenta desacreditar las demandas del sector campesino en lugar de resolver el problema del precio del frijol.

El precio del frijol cayó hasta 12 mil pesos por tonelada y productores denuncian incumplimiento

Los agricultores zacatecanos señalaron que desde 2025 las autoridades federales y estatales incumplen acuerdos relacionados con apoyos al campo y precios de garantía.

En diciembre pasado, el precio del frijol se había fijado en 27 mil pesos por tonelada. Sin embargo, una actualización de la Secretaría de Agricultura indicó que desde el 1 de mayo de 2026 el precio bajó a 15 mil pesos por tonelada, acompañado únicamente de un apoyo adicional de mil pesos por tonelada.

La reducción representa una caída de hasta 12 mil pesos por tonelada respecto al acuerdo inicial, situación que los productores consideran insostenible para miles de familias que dependen de esta actividad.

Las autoridades justificaron la disminución argumentando que se comprarían y almacenarían 10 mil toneladas adicionales de frijol en centros de acopio estatales. No obstante, los campesinos denunciaron que los 52 centros de acopio no comenzaron operaciones en octubre, periodo clave de cosecha, lo que provocó afectaciones económicas y pérdidas para numerosos productores.

Además, acusaron presuntos actos de corrupción en la operación de dichos centros, señalando irregularidades en el manejo y recepción de las cosechas.

Organizaciones del campo se suman a las movilizaciones y advierten más protestas

El conflicto en Zacatecas ya comenzó a generar respaldo de organizaciones agrícolas de otras entidades del país. Representantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, integrado por productores de maíz de distintos estados, manifestaron su apoyo a los frijoleros zacatecanos.

El pasado 10 de mayo, integrantes de esta organización anunciaron que podrían trasladarse a Zacatecas para unirse a las movilizaciones, especialmente después de las denuncias por presunta represión durante las protestas recientes.

La inconformidad del sector agrícola ocurre en un contexto de presión creciente para miles de productores mexicanos que enfrentan aumento de costos, bajos precios de comercialización y retrasos en apoyos oficiales. En Zacatecas, considerado uno de los principales estados productores de frijol del país, la disputa amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión social y política en el campo mexicano.

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