Paro Nacional Hoy: Nuevo Aviso Urgente de Agricultores y Transportistas por Hechos en Tlaxcala

La mañana de hoy 7 de abril de 2026 agricultores y transportistas enviaron un mensaje urgente donde señalaron represión por parte de autoridades en el segundo día del paro nacional, en el que también participan transportistas.

El 6 de abril de 2026, transportistas y agricultores se unieron en distintos estados de México para un paro nacional y mega bloqueo de carreteras. En N+ dimos cobertura, que puedes consultar aquí.

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Mensaje de agricultores por paro nacional hoy

Este martes, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) publicó un aviso urgente en el que señalaron represión por parte de las autoridades.

En sus redes sociales compartieron videos en los que se ve a integrantes de las fuerzas de seguridad pública encarar a agricultores durante su manifestación.

Video: Liberan Carretera Bloqueada en Tlaxcala por Transportistas y Campesinos Hoy

En su aviso urgente, señalan el “preocupante despliegue de fuerzas estatales y granaderos que hoy cercan a nuestros compañeros productores en Tlaxcala”.

Además, acusan que mientras “el campo agoniza por la falta de apoyos y precios justos, la respuesta del Gobierno del Estado no es el diálogo, sino el uso de la fuerza pública. No se puede rescatar al campo con intimidación ni se puede sembrar paz con uniformes de combate”.

Los agricultores hicieron un llamado enérgico que dividieron en dos puntos:

A la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros: La hacemos responsable de la integridad física de cada uno de los productores presentes. Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas represivas y la instalación de una mesa de diálogo resolutiva. ¡El campo se atiende con políticas públicas, no con toletes! A la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: Solicitamos su intervención directa. El campo mexicano es el corazón de la soberanía alimentaria y no puede ser tratado como un enemigo del Estado.

El FNRCM cerró su mensaje asegurando que “se declara en alerta permanente en apoyo a nuestros hermanos de Tlaxcala. Si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Transportistas condenan represión en Tlaxcala

En un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) condenó los hechos en Tlaxcala y señaló "represión violenta (...) en contra de nuestros compañeros transportistas, quienes se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación".

De manera categoría responsabilizan "directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por el ataque artero y desmedido perpetrado contra ciudadanos que, de forma pacífica, mantenían una movilización en defensa de sus derechos. Lo ocurrido no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia".

Los transportistas denunciaron que "nuestros compañeros fueron agredidos con armas de fuego, golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución".

Ante la denuncia, exigieron la presentación con vida de todos los compañeros desaparecidos. Además del cese inmediato de la represión contra el movimiento transportista. Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. Garantías reales para el ejercicio libre de la manifestación y la protesta social.

"Advertimos que estos actos no quedarán impunes ni en el olvido. La unidad del gremio transportista a nivel nacional se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión", concluyeron.