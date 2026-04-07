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¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas Este Martes 7 de Abril 2026

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Aquí te decimos cómo está el tráfico en las carreteras, luego del paro nacional de transportistas y campesinos

Transportistas y campesinos tomaron casetas en 6 de abril de 2026

Transportistas y campesinos tomaron casetas en 6 de abril de 2026. Foto: N+

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Entérate aquí cómo está el tráfico en las autopistas de México hoy, 7 de abril de 2026, luego del paro nacional de transportistas y campesinos, movilización por la que realizaron bloqueos en varios estados del país. En N+, te informamos si hay manifestaciones o accidentes en las carreteras, este martes.

¿Por qué los transportistas y campesinos bloquean carreteras?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) volvió a convocar a un paro nacional indefinido, que inició este lunes, 6 de abril de 2026, con bloqueos en carreteras y toma de casetas para exigir, entre otros puntos, mayor seguridad y vigilancia.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el lunes solo se registraron 11 bloqueos carreteros, en 9 estados de la República mexicana:

  1. Baja California
  2. Ciudad de México
  3. Chihuahua
  4. Guanajuato
  5. Morelos
  6. Sinaloa
  7. Tlaxcala
  8. Veracruz
  9. Zacatecas

Luego de la jornada de protestas, la Segob detalló que solo había bloqueos en carreteras de 5 estados:

  1. Baja California
  2. Guanajuato
  3. Michoacán
  4. Tlaxcala
  5. Morelos

La Segob llamó a las organizaciones que mantenían bloqueos carreteros a entablar diálogo con las autoridades y pidió liberar la vialidades, para así evitar afectaciones a los ciudadanos y garantizar el libre tránsito.  

Video: Día de Bloqueos: Transportistas y Agricultores Toman Carreteras para Exigir Seguridad y Apoyos Económicos

Noticia relacionada: Hay Diálogo Abierto con Transportistas y Campesinos: Sheinbaum por Bloqueos en Carreteras

¿Hay bloqueos en carreteras hoy?

En N+, te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras hoy, de acuerdo con reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Michoacán 

De acuerdo con la Guardia Nacional, durante la madrugada de hoy hubo presencia de manifestantes en la caseta Contepec de la carretera Maravatío-Contepec, a la altura del kilómetro 134+300, en Michoacán.

Baja California 

Además, la Guardia Nacional reportó un grupo de personas en la carretera SLRC-Mexicali, en Baja California.

Tlaxcala

Manifestantes mantenían un bloqueo en la carretera federal México–Veracruz y Arco Norte, a la altura del municipio Nanacamilpa, en Tlaxcala; sin embargo, el tramo carretero fue liberado la mañana de este martes por policías.

Información en desarrollo…

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