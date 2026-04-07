¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas Este Martes 7 de Abril 2026

Entérate aquí cómo está el tráfico en las autopistas de México hoy, 7 de abril de 2026, luego del paro nacional de transportistas y campesinos, movilización por la que realizaron bloqueos en varios estados del país. En N+, te informamos si hay manifestaciones o accidentes en las carreteras, este martes.

¿Por qué los transportistas y campesinos bloquean carreteras?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) volvió a convocar a un paro nacional indefinido, que inició este lunes, 6 de abril de 2026, con bloqueos en carreteras y toma de casetas para exigir, entre otros puntos, mayor seguridad y vigilancia.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el lunes solo se registraron 11 bloqueos carreteros, en 9 estados de la República mexicana:

Baja California Ciudad de México Chihuahua Guanajuato Morelos Sinaloa Tlaxcala Veracruz Zacatecas

Luego de la jornada de protestas, la Segob detalló que solo había bloqueos en carreteras de 5 estados:

Baja California Guanajuato Michoacán Tlaxcala Morelos

La Segob llamó a las organizaciones que mantenían bloqueos carreteros a entablar diálogo con las autoridades y pidió liberar la vialidades, para así evitar afectaciones a los ciudadanos y garantizar el libre tránsito.

Video: Día de Bloqueos: Transportistas y Agricultores Toman Carreteras para Exigir Seguridad y Apoyos Económicos

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¿Hay bloqueos en carreteras hoy?

En N+, te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras hoy, de acuerdo con reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Michoacán

De acuerdo con la Guardia Nacional, durante la madrugada de hoy hubo presencia de manifestantes en la caseta Contepec de la carretera Maravatío-Contepec, a la altura del kilómetro 134+300, en Michoacán.

Baja California

Además, la Guardia Nacional reportó un grupo de personas en la carretera SLRC-Mexicali, en Baja California.

Tlaxcala

Manifestantes mantenían un bloqueo en la carretera federal México–Veracruz y Arco Norte, a la altura del municipio Nanacamilpa, en Tlaxcala; sin embargo, el tramo carretero fue liberado la mañana de este martes por policías.

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT