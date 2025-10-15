Campesinos y Productores Agrícolas Protestan en 20 Estados del País

Productores y campesinos de por lo menos 20 estados del país, se unieron al paro nacional agrícola para pedir al Gobierno Federal apoyo tecnológico, precios justos, subsidios y políticas públicas que garanticen la comercialización de sus cosechas.

Colima

En Colima, productores de limón, plátano, mango, papaya, hortalizas y campesinos se manifestaron pacíficamente con una caravana que dio inicio en la glorieta El Limonero de Tecomán.

Protestaron por el desplome de los precios de productos del campo, así como por el aumento en insumos y combustibles.

Al respecto José Manuel Márquez, productor de Limón indicó:

Queremos precio, sobre el precio, ya todo se resuelve, nuestros costos andan en 6, 7 pesos producir un kilo de limón, cuando nos andan pagando cuatro o tres pesos

Jalisco

En Jalisco, con maquinaria agrícola, los manifestantes bloquearon los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde confluyen la autopista Guadalajara-Colima, la carretera hacia Barra de Navidad y la antigua carretera a Morelia.

Sinaloa

En Sinaloa, los productores tomaron y bloquearon las casetas de San Miguel Zapotitlán, en Ahome, la de Cuatro Caminos, en Guasave y El Pisal, en Culiacán.

Por momentos, en la caseta de Ahome hubo tensión entre agricultores y la Guardia Nacional.

Sonora

En Sonora, la manifestación se concentró afuera de la Secretaría de Agricultura Estatal donde los agricultores advirtieron que, sin apoyos, dejarán de sembrar miles de hectáreas, a pesar de tener agua para el ciclo actual.

Guanajuato

En Guanajuato, más de mil agricultores se manifestaron y cerraron simbólicamente las puertas de las oficinas del SAT, en Irapuato, Celaya, León y San Miguel de Allende.

Mauricio Pérez líder en Guanajuato de Promejoramiento de Agro en México precisó:

Nada más imagínese, de 44 millones de toneladas o 40 millones de toneladas que producimos en México, van a comprar un millón 200 mil toneladas

En los límites con Michoacán, unos 300 tractores bloquearon las carreteras La Piedad-Abasolo, la federal 90 La Piedad-Irapuato y sus tramos de Santa Ana Pacueco, La Estación, El Tlacuache y Corralejo.

Michoacán

En Morelia, Michoacán, decenas de campesinos a bordo de sus unidades, arribaron al primer cuadro de la capital, como parte de sus protestas.

También hubo protestas agrícolas en Mexicali, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas y Puebla.

