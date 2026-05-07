Simulacro Nacional 2026: ¿Cuántas Persona Participaron en Ejercicio por Sismo Magnitud 8.2?

En punto de las 11:00 de la mañana del 6 de mayo, millones de personas evacuaron edificios, oficinas, escuelas y viviendas durante el Primer Simulacro Nacional 2026 en México. El ejercicio se realizó de manera simultánea en las 32 entidades del país y puso a prueba la capacidad de respuesta ante un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.

La activación de la alerta sísmica provocó que miles de ciudadanos salieran de inmuebles en cuestión de segundos, mientras autoridades federales y locales desplegaron operativos de rescate, atención médica y control de emergencias. De acuerdo con cifras oficiales, más de 37 millones de personas participaron en este ejercicio, considerado uno de los más grandes en la historia reciente de México.

Más de 23 mil altavoces y alerta presidencial en celulares

Durante el simulacro se activaron más de 23 mil altavoces distribuidos en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos, entre otras entidades. El sonido de la alerta sísmica se escuchó en calles, oficinas y centros comerciales.

Además, millones de teléfonos celulares recibieron mensajes mediante la alerta presidencial, un mecanismo que busca reforzar la difusión de avisos de emergencia y mejorar los tiempos de reacción de la población. Autoridades señalaron que este sistema forma parte de nuevas estrategias de prevención de desastres naturales.

México es una de las naciones con mayor actividad sísmica en el mundo debido a la interacción de cinco placas tectónicas. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó más de 300 muertos, lo que refuerza la importancia de estos ejercicios.

Participan en Simulacro de Sismo Nacional, 37 Millones de Personas en Todo el País

Helicópteros Cóndores realizaron maniobras en CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, uno de los escenarios más llamativos ocurrió en el Monumento a la Revolución, donde dos helicópteros Cóndores realizaron maniobras de descenso para simular el traslado aeromédico de personas lesionadas.

Elementos de emergencia coordinaron el rescate mientras ciudadanos observaban las operaciones, lo que permitió evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias urbanas.

También se recrearon incendios y rescates verticales en puntos como Ciudad Judicial, utilizando técnicas de rappel para extraer personas atrapadas.

Simulan fuga química y rescates con binomios caninos

Otro ejercicio relevante fue la simulación de una fuga de químicos biológicos radiactivos, representada con humo que simulaba un escape de amoniaco.

Los binomios caninos de la Cruz Roja destacaron en labores de búsqueda. Un perro border collie participó en un rescate mediante tirolesa, demostrando la eficacia de este tipo de entrenamiento en situaciones complejas.

Especialistas señalaron que estos equipos son clave en las primeras horas tras un desastre, ya que pueden localizar sobrevivientes entre escombros con mayor rapidez.

Semar ejecutó rescates estructurales y control de fugas

En instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar) se realizaron ejercicios como la simulación de una fuga de combustible en una pipa, donde bomberos rescataron al piloto y copiloto.

El equipo USAR-Marina ejecutó la maniobra de “rompimiento limpio” para liberar a una víctima atrapada en un edificio colapsado, previamente localizada por un binomio canino.

Estas prácticas forman parte de protocolos internacionales de rescate urbano que México ha fortalecido en los últimos años.

Alta participación ciudadana en todo México

En el resto del país también se registró una amplia participación. Escuelas, hospitales, oficinas y empresas se sumaron a las actividades de prevención.

Desde Campeche, un ciudadano destacó la importancia del simulacro: “Sí está bien, es algo que debemos hacer para tomar conciencia, porque luego no sabemos cómo actuar”.

Autoridades federales insistieron en que estos ejercicios permiten detectar fallas, mejorar tiempos de respuesta y salvar vidas. México registra miles de sismos cada año, por lo que mantener una cultura de protección civil es fundamental.

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