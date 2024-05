Alumnos de Secundaria Rural en Tabasco Buscan Condiciones Dignas para Estudiar

En un salón de clases hecho de bambú y lámina, sin energía eléctrica para conectar un ventilador y sin agua potable para las necesidades básicas estudian decenas de alumnos en la secundaria Coronel Aureliano Buendía, perteneciente al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en la ranchería Boquerón quinta sección, en el municipio de Centro, en el estado de Tabasco.

Aunque la comunidad se encuentra a solo 30 minutos de la ciudad de Villahermosa, es una zona marginada y carente de muchos servicios.

La maestra de la secundaria Coronel Aureliano Buendía, Jael Denisse Ávila Hernández, comenta que en esta temporada de calor los alumnos salen más temprano porque las altas temperaturas son sofocantes, y en época de lluvias la situación es similar porque el agua se filtra por todos lados.

Los alumnos muchas veces ya se quejan a partir de las 10:00/11:00 de la mañana, porque ya el calor no se soporta ahí, a veces no hay ni viento entonces ¿por dónde nos entra?, no tenemos electricidad, entonces no tenemos un ventilador para que nos abastezca, para que ellos pues de alguna manera tomen sus clases de manera adecuada.