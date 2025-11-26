Abandonan Cuerpo en Caja de Madera en la Colonia Primero de Mayo en Guadalajara; Esto se Sabe

Vecinos de la colonia Primero de Mayo, en Guadalajara, localizaron el cuerpo de un hombre dentro de una caja de madera abandonada en el cruce de las calles La Barranca y Manantial. Uno de ellos dio aviso a las autoridades.

El cadáver, según el reporte de los paramédicos municipales, presentaba huellas de tortura y varias horas de evolución cadavérica.

El fallecido no fue identificado como vecino de la zona. Foto: N+

¿Qué hicieron las autoridades tras el hallazgo del cuerpo?

Policías de Guadalajara montaron un cerco de seguridad mientras se llevó a cabo el levantamiento de indicios.

Ya corroborado por servicios médicos municipales, este ya no cuenta con signos vitales, estaba semi tapado con unos plásticos. En entrevista con vecinos únicamente mencionan que por la madrugada escucharon ruidos, pero no se asomaron, por lo que no tienen mayor información. Comandante, Policía de Guadalajara

El fallecido no fue identificado como vecino de la zona y se encuentra ya en las instalaciones de Ciencias Forenses en calidad de desconocido.

