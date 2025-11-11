Abuelito Ciclista Intenta Rebasar Unidad de Transporte Público y Muere en Guadalajara

Circular de manera errática acabó con la vida de un ciclista. En el accidente vial se vio involucrada una unidad del transporte público.

Ocurrió la tarde de este martes sobre la avenida Belisario Domínguez, casi al cruce con la avenida Juan Pablo II, en la colonia La Perla de Guadalajara, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Verde, luego de varios reportes de un ciclista arrollado.

Justo afuera de una clínica del IMSS fue localizado el hombre inconsciente.

Al arribo de la unidad observan un vehículo de Transporte Público y un hombre de aproximadamente 79 años sobre vía pública con varias heridas. Se le piden los servicios médicos, los cuales, de manera lamentable confirman el deceso Policía de Guadalajara

Los acordonamientos y cierres viales para los peritajes colapsaron la circulación. Foto: Policía de Guadalajara

¿Cómo ocurrió el accidente en el que el ciclista perdió la vida en Guadalajara?

De acuerdo con testigos, el ciclista intentó rebasar al camión de la ruta 604, quedando en el punto ciego del chofer urbano, quien no se percató de su presencia y lo golpeó con la esquina delantera del camión, atrapándolo entre las llantas.

El ciclista, de unos 79 años de edad, murió prácticamente de manera inmediata, mientras que el conductor del urbano, de 61 años, quedó retenido en tanto se deslindan responsabilidades.

Los acordonamientos y cierres viales para los peritajes colapsaron la circulación en el punto por varias horas.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

Historias recomendadas: