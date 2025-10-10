Adolescente Sin Vida Localizado en un Aljibe en Tlaquepaque Tenía Ficha de Desaparición

Ya fue preidentificado el cuerpo localizado dentro de una cisterna en la colonia Terralta de Tlaquepaque el pasado domingo 5 de octubre. La víctima es un adolescente y tenía ficha de desaparición.

Se trataría de Cristian Michel Solorio Mariscal, de apenas 17 años de edad, quien contaba con denuncia de desaparición desde el pasado 16 de septiembre.

Su cuerpo habría sido localizado al interior de un aljibe ubicado en el cruce de las calles Tierra Alegre y Tierra Feliz Sur, totalmente calcinado. Sin embargo, familiares pudieron identificar las prendas de vestir con las que se rescató el cadáver.

Calzaba tenis negros y vestía pantalón de mezclilla, cinto con las iniciales D & G, sudadera con gorro negra y estampado de calavera, prendas que coinciden con las características descritas en la ficha de búsqueda.

Con esta información, familiares de Cristian Michel Solorio acudieron ya al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para, por protocolo, realizarse las pruebas de confrontas genéticas y así identificar de manera oficial el cuerpo del joven y poderle dar digna sepultura. No obstante, les informaron que podrían pasar hasta 15 días para la entrega del cadáver.

¿Dónde desapareció Cristian Michel Solorio?

Cristian Michel Solorio desapareció en la zona de la colonia La Mezquitera de Tlaquepaque. Al momento del hallazgo tenía varias horas de evolución cadavérica, además de estar calcinado, lo que reflejaba la saña con la que fue asesinado.

Todo esto ocurrió en la zona del Cerro del Cuatro, un punto que continúa siendo una asignatura pendiente tanto para autoridades del estado de Jalisco como para el municipio de Tlaquepaque, por la ola de inseguridad que ahí se vive.

