Anuncian Posible Manifestación en el Aeropuerto de Guadalajara: Recomiendan Tomar Precauciones
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Autoridades advierten posibles afectaciones viales en accesos al aeropuerto por una manifestación; recomiendan a usuarios salir con anticipación y prever tiempos adicionales de traslado.
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Se prevé una posible manifestación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lo que podría generar afectaciones en las vialidades de acceso a la terminal aérea.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios tomar previsiones y salir con anticipación para evitar contratiempos en su llegada, así como considerar tiempos adicionales en sus traslados hacia el aeropuerto.
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Operativos en el Aeropuerto de Guadalajara no son casos nuevos
Cabe señalar que el 23 de abril, se reportó un operativo de la Guardia Nacional en accesos del Aeropuerto de Guadalajara, por lo que registraron congestionamiento en el ingreso y salida a la terminal aérea.
Mediante sus canales oficiales, el Aeropuerto de Guadalajara informó que, debido a estas acciones de seguridad, los accesos al recinto estaban saturados, por lo que solicitó la comprensión de los usuarios ante retrasos.
Redacción N+
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