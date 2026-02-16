Alcaldesa Interina Confirmó que Hubo Extorsiones a Empresarios de Tequila; Esto Dijo

La alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, reconoció la red de extorsión que operaba desde el ayuntamiento en contra de pequeños y grandes empresarios, a través del cobro de piso.

Esto según las imputaciones del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República contra el exalcalde Diego "N" y tres de sus funcionarios más cercanos, detenidos el pasado 5 de febrero por fuerzas federales y vinculados a los delitos de extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

La presidenta interina confirmó que sí hubo casos en los que el Ayuntamiento se extralimitó de sus funciones para obligar a comerciantes y emprendedores a realizar pagos fuera de la ley.

Fue durante la sesión extraordinaria del 13 de febrero cuando advirtió que ha comenzado a realizar acciones contra estas prácticas. De entrada, dijo, está dispuesta a dialogar con todos los empresarios víctimas de estos delitos.

Me reuniré con empresarios de la industria tequilera, así como con todos los servicios del ramo hotelero y gastronómico. A todos los atenderemos y, en lo posible, ofreceremos nuestro apoyo para limpiar las demandas legales que existan inapropiadamente contra ellos. Marisol Rodríguez Rivera, presidenta municipal de Tequila

Además, durante la sesión, el pleno votó a favor de la reincorporación de funcionarios que habían solicitado licencia: José de Jesús Durán Magallanes como regidor y Fernando Javier Contreras Salazar como síndico. Este último había denunciado el desalojo de su oficina por la Policía Municipal.

El director Juan Pérez Sosa está pidiendo que desaloje mi oficina, no sé por qué instrucción. Entonces culmino al presidente para que haga actos y se sepa cuál es la situación. Dejo este video como evidencia en redes sociales para cualquier cosa que me pase a mí, a los miembros de mi familia o a cualquier persona de mi círculo. Fernando Javier Contreras, síndico de Tequila

En la sesión no se realizaron nuevos nombramientos, por lo que las direcciones de Seguridad Pública, Obras Públicas, Catastro y Tesorería siguen sin titular.

¿Por qué se investiga la relación de autoridades con casos de extorsión en Tequila?

El martes 10 de febrero, durante la noche, el exalcalde de Tequila, Diego ‘N’, fue vinculado a proceso por presunto secuestro agravado y delincuencia organizada, tras una audiencia ante el juez de control Mario Elizondo Martínez. Por su parte, Juan Manuel ‘N’, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel ‘N’, director de Catastro y Predial son investigados por su probable participación en los hechos

Tras la detención de Diego “N”, el Ayuntamiento de Tequila llevó a cabo una sesión extraordinaria para definir quién asumiría la presidencia municipal. Con mayoría absoluta de seis votos a favor, se designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, como presidenta municipal interina, quien tomó posesión del cargo.

