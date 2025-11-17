Así Fue el Asesinato de Alondra, Joven Baleada Delante de su Mamá e Hijos en Tlaquepaque

Alondra Elizabeth Guzmán, una joven de 22 años, fue asesinada de un disparo en su propio domicilio, en compañía de su madre y sus hijos, en la colonia Lomas del Tepeyac, del municipio de Tlaquepaque, el 16 de noviembre.

Un día antes del asesinato, Alondra abrazó a su madre sin saber que era la última vez que lo hacía, ya que el domingo a las 5:30 de la mañana, sujetos rompieron la chapa de su hogar, ingresaron y cometieron el asesinato.

Nunca me esperé que ya no me iba a volver a abrazar Martha Margarita Guzmán, madre de Alondra

Los hijos de Alondra, un bebé y dos niños de 8 y 2 años, estaban con ella.

Ellos sabían que estábamos aquí. Y que éramos solas, pues nomás yo y mi hija con sus niños. Porque supieron hasta el cuarto en donde ella dormía, ellos querían matar a mi hija Martha Margarita Guzmán, madre de Alondra

A decir de la madre, Alondra era rebelde pero una buena hija y persona. A pesar de que tuvo problemas de drogadicción, logró dejar de consumir estas sustancias gracias a su bebé, y ahora se dedicaba a trabajar para sacar a sus hijos adelante.

Junto a su madre, Alondra y sus hijos planeaban mudarse de la colonia que la vio crecer para buscar una mejor vida, pero su futuro les fue arrebatado.

La niña gritaba: ‘no la maten, no la maten a mi mamá, no la maten’. Pero ella ya estaba muerta, ella no tenía vida, ella murió instantáneamente Martha Margarita Guzmán, madre de Alondra

Agresores no asesinaron a la madre de Alondra

Luego de que Alondra fuera asesinada con un disparo en el tórax, la madre mencionó que también estuvo a punto de ser ultimada, sin embargo, rogó que no le hicieran daño para poder cuidar a sus nietos, por lo que los agresores la dejaron con vida.

Ahora, Margarita piensa buscar una nueva vida en otro lugar, ya que no quiere que los niños vivan en donde asesinaron a su madre, así como tampoco desea que crezcan en el mismo ambiente.

La madre de Alondra mencionó que no desea buscar a los responsables del asesinato de su hija, ya que dice que “no pasará nada”. No obstante, la Fiscalía de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Ella no lo merecía, no, no se lo merecía mi hija, son unos cobardes Martha Margarita Guzmán, madre de Alondra

