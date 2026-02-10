Cita Para Comprar un Auto Acaba en Asesinato en la Colonia Miravalle de Guadalajara

Un contacto por medio de redes sociales resultó en fraude y también terminó con una persona sin vida, en Guadalajara. La tragedia se registró en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Jalisco, cuando las víctimas iban a concretar la compra de un auto.

De acuerdo con autoridades, el conductor de un vehículo blanco murió tras recibir un disparo en la espalda. Él y otras dos personas habían acudido al sitio antes mencionado a comprar un coche.

Les despojan del efectivo que traían para la compra-venta y de sus pertenencias. Posteriormente, los presuntos responsables suben a un vehículo blanco y se dan a la huida unas cuadras sobre Domingo Loaeza y Patria Policía de Guadalajara

Los responsables intentaron huir, pero durante el trayecto tuvieron un incidente derivado de un bache, lo cual les dañó una llanta y las víctimas los siguieron, según la policía tapatía.

¿Qué se sabe del caso?

El fallecido y su pareja acudieron a las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Jalisco para concretar la compra del auto; sin embargo, los presuntos vendedores los despojaron de sus pertenencias y además les dispararon con un arma de fuego.

Al ver que ya les estaban dando alcance, sacan un arma de fuego y las víctimas tratan de alejarse; les realizan detonaciones por la parte trasera del auto, con los resultados que ya les describí Policía de Guadalajara

La trágica historia ocurrió en la avenida Patria, al cruce con José María Solís, en la colonia Miravalle de Guadalajara. A unas cuadras del lugar quedó abandonado el vehículo de los responsables.

