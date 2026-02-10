Sorprenden a Mujer Trasladando Cuerpo de Recién Nacido en una Bolsa de Plástico en Guadalajara

Policías estatales localizaron a una recién nacida sin vida al interior de una bolsa plástica, luego de interceptar a una mujer en situación de calle que caminaba por calles de la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia sobre la avenida Javier Mina, al cruce con la calle Cabañas, donde los uniformados observaron a una mujer de aproximadamente 45 años que deambulaba cargando una bolsa plástica blanca, de la cual se apreciaba la presencia de líquido hemático. Ante esta situación, los elementos decidieron interceptarla para descartar algún delito.

Dentro de la bolsa se localizó el cuerpo de una bebé

Al revisar el contenido de la bolsa, los policías confirmaron que se trataba de una recién nacida de aproximadamente ocho meses de gestación, quien no presentaba signos vitales. De inmediato, los oficiales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

A la llegada de los servicios médicos, se continuó con la valoración correspondiente; sin embargo, se confirmó que la neonata ya no contaba con signos de vida. Personal médico informó que la menor tenía alrededor de cuatro horas de haber fallecido.

¿Cómo llegó el cuerpo de la bebé a la mujer?

La mujer que transportaba a la recién nacida manifestó a las autoridades que la había encontrado mientras caminaba por calles de la zona de San Juan de Dios. No obstante, debido a que su versión no fue congruente, no fue posible determinar el punto exacto donde presuntamente localizó a la menor.

Del caso se dio aviso al Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes. Tras las primeras diligencias, se determinó que la mujer quedara en libertad, ya que no se pudo acreditar que fuera la madre de la recién nacida ni que hubiera cometido algún delito.

Finalmente, el cuerpo de la bebé fue trasladado al anfiteatro metropolitano para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar las causas precisas de su fallecimiento. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la madre biológica y las autoridades continúan con las indagatorias.

