Localizan Cuerpo de Feto de 6 Meses Dentro de un Tambo en Taller Mecánico de Zapopan
El cuerpo fue detectado por el olor fétido que desprendía; al momento se desconoce quién o quiénes pudieron dejarlo en el lugar
Con dos días de evolución cadavérica, fue localizado el cuerpo de un feto de 6 meses en un taller mecánico de la colonia Jocotán, en Zapopan.
El feto estaba en un tambo, envuelto en telas y dentro de una bolsa de plástico. Se sabe que el hallazgo tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre la calle Ramón Corona, entre Allende y M. Dieguez, en la zona antes mencionada.
¿Qué dijo al respecto el dueño del taller mecánico?
El propietario del inmueble detectó un olor fétido en el lugar, además afirmó desconocer el origen o quién pudo haber dejado el feto de 6 meses dentro del tambo. Cabe mencionar que el taller no cuenta con cámaras de videovigilancia.
Los policías de Zapopan acordonaron la escena, mientas ministeriales realizaron las diligencias y peritajes necesarios. Por su parte, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegó hasta la colonia Jocotán para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia de ley para determinar las causas de muerte.
