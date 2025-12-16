Encuentran Feto en Alcantarilla en Pesquería, Nuevo León

Un macabro hallazgo se registró la tarde de este martes 16 de diciembre en el municipio de Pesquería, Nuevo León, luego de que un empleado de Agua y Drenaje localizara un feto al interior de una alcantarilla, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y autoridades ministeriales.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valles Floridos, específicamente en el cruce de las calles Lirio y Batallón de San Blas, cuando un trabajador de Agua y Drenaje realizaba labores para destapar una alcantarilla que se encontraba obstruida. Al retirar la tapa, el empleado se percató de la presencia del feto, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Video: Encuentran Feto Dentro de Alcantarilla en Pesquería

Noticia relacionada: Confirman 28 Lesionados en Choque de Camión con Tráiler en San Pedro

Iniciará investigación por localización de feto

El reporte fue recibido alrededor de la una de la tarde, lo que generó la llegada de elementos de la policía municipal, Fuerza Civil y personal del Ministerio Público, quienes acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes. La vialidad fue parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores periciales.

Vecinos del sector señalaron que notaron una fuerte movilización de patrullas y unidades oficiales, lo que generó sorpresa y consternación entre los habitantes. Algunos residentes mencionaron que inicialmente se les pidió evitar el área, sin que se les dieran mayores detalles, hasta que trascendió que se trataba de un hallazgo delicado.

Peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del feto para su traslado y análisis, con el fin de determinar el tiempo de gestación y las posibles causas de su abandono. Las autoridades informaron que será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de abrir una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer mayores detalles del caso. Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este lamentable suceso.

Historias relacionadas: