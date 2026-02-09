Agreden a Balazos a Agentes de la Fiscalía de Jalisco en Tonalá; Así Ocurrió

Un atentado contra agentes investigadores de la Fiscalía de Jalisco se registró en el Área Metropolitana de Guadalajara. Elementos del área de Homicidios se trasladaron al cruce de Moctezuma y Galeana, en la zona centro de Tonalá, para cumplir una orden de aprehensión, pero fueron recibidos a balazos por un sujeto que intentó escapar corriendo por las azoteas, disparando previamente contra las unidades oficiales.

Los agentes solicitaron apoyo y al lugar llegaron policías de Tonalá, Tlaquepaque, del Estado y de la Metropolitana, junto con elementos de la Defensa y Guardia Nacional. El comisario de Tonalá, Isaac Islas, señaló que no hubo afectaciones a los agentes y que el cierre vial se realizó para mantener un cerco de seguridad y facilitar las maniobras de las unidades.

Las corporaciones desplegaron un operativo desde avenida Tonaltecas hasta el punto de la agresión, sin lograr la captura del responsable, pese a que el ataque ocurrió a pocos metros de un poste del Escudo Urbano C5.

¿Qué otras agresiones en contra de elementos de la fiscalía se han registrado?

Este hecho representa la tercera agresión contra personal de la Fiscalía en menos de un mes: el 20 de enero en la colonia San Gaspar, Tonalá, durante investigaciones por el asesinato de una pareja; el 3 de febrero en la colonia La Alameda de Tlajomulco, cuando fueron atacados al cumplir órdenes de aprehensión por robo y homicidio, ocasión en la que dos presuntos delincuentes fueron abatidos; y ahora, en este tercer enfrentamiento, el personal resultó ileso

