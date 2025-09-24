Hombre se Mete a Cuarto de Joven Nutrióloga y la Mata en Zapopan; Así fue el Brutal Asesinato

Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas la noche de este martes dentro de una vivienda ubicada en la calle Pegaso, colonia Paseos del Sol, en Zapopan. El presunto agresor fue detenido por policías municipales; vecinos señalaron que no lo reconocían como conocido, pareja o expareja de la víctima.

La mujer fue atacada al interior de su hogar por un sujeto desconocido

Cerca de las 23:00 horas, un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre una mujer herida con arma blanca, presuntamente sin vida. Al llegar al domicilio marcado con el 351 de la calle Pegaso, al cruce con Circunvalación Sur, paramédicos de la Cruz Verde y policías municipales encontraron a la joven tendida en el suelo, rodeada de un charco de sangre y con múltiples heridas, principalmente en abdomen, cuello, brazos y muslo. Los cuerpos de emergencia confirmaron de inmediato su fallecimiento.

La víctima presentaba varias heridas en diversas partes del cuerpo

Mientras una unidad constaba la muerte de la víctima, otra patrulla fue alertada por vecinos que reportaban al agresor escapando corriendo del lugar. Gracias a la oportuna intervención de los uniformados, el presunto feminicida fue capturado en el sitio. En la escena se localizaron algunas de sus prendas, incluyendo una capa negra que llevaba colgando del cuello, y el cuchillo cubierto de sangre con el que presuntamente cometió el crimen.

Las autoridades comenzaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque. Se sabe que la joven rentaba una habitación en la casa donde ocurrió el asesinato, mientras los dueños de la propiedad se encontraban en la planta baja. Según su relato, escucharon gritos y fuertes golpes antes de subir y avistar al agresor, quien escapó rompiendo el cristal de una ventana en la parte alta de la finca y posteriormente corrió. Hasta el momento, se desconoce cómo y en qué momento ingresó a la vivienda.

La mujer fallecida era proveniente de Puerto Vallarta

La víctima, identificada como July, llevaba pocos meses viviendo en la casa y era estudiante de Nutrición, procedente de Puerto Vallarta. Combinaba sus estudios con trabajo en un gimnasio, ofreciendo consultas de nutrición deportiva. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, en espera de esclarecer el vínculo entre la joven y su victimario. Todo indica que el crimen fue planeado, ya que el agresor ingresó a la vivienda sin ser detectado, portando guantes deportivos y un cuchillo tipo táctico.

