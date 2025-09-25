Cámara Infrarroja Revela Tatuajes en Cuerpos sin Identificar en Jalisco: Así Funciona

El uso de cámaras infrarrojas para la identificación de tatuajes en cadáveres, esta es una tecnología al servicio de la medicina forense y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya emplea esta técnica.

Se trata de un recurso científico que permite detectar características individualizantes en personas fallecidas, con el fin de lograr una identificación preliminar y su posterior restitución.

Identifican tatuajes en cuerpos. Foto: N+

Este conocimiento aplicado es utilizado por el personal forense del Centro de Identificación Humana.

Médicos alemanes imparten taller acerca de ésta y otras técnicas

Recientemente, profesionales del Servicio Médico Forense de la ciudad de Frankfurt, en Alemania, impartieron un taller sobre el uso de cámaras fotográficas con infrarrojo y otras técnicas que permiten la recuperación de tatuajes que en ocasiones, ya no son visibles.

Los médicos alemanes ofrecieron este taller a médicos, antropólogos y criminalistas de la sede central y delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como a personal de los servicios periciales de Zacatecas y Aguascalientes, con quienes colaboran de forma continua en tareas de identificación humana.

