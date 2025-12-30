Vecinos Relatan Balacera En Santa Eduwiges en Guadalajara Que Dejó Tres Muertos

Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto”, fue emboscado y atacado a balazos cuando salió de su domicilio en la colonia Santa Eduwiges, en los límites entre Guadalajara y Zapopan, confirmó la Fiscalía Estatal de Jalisco.

La vivienda permaneció sin vigilancia, mientras vecinos y curiosos se acercaron sorprendidos a la escena del crimen. Habitantes de la zona aseguraron que, días previos al atentado, observaron actividad inusual: vehículos y personas sospechosas ajenas a la colonia que merodeaban sin explicación aparente. El ataque ocurrió en plena zona habitacional.

Siempre había gente armada aquí afuera, camionetas blancas y la gente armada. Jorge Suárez, vecino de la colonia Santa Eduwiges

Las viviendas en la avenida Topacio, a lo largo de 270 metros entre las calles Bahía y Brillante, quedaron tapizadas de impactos de proyectiles de armas de fuego, cortas y largas, en la zona cero donde ocurrió este atentado.

Bodeguero fue atacado a balazos afuera de su casa. Foto: N+

En el sitio se encuentran manchas de sangre en las banquetas y el arroyo vial, además de autos con daños en la carrocería, llantas ponchadas y cristales rotos por el fuego cruzado.

Se escuchaban bien feo los casquillos, las ráfagas, como media hora. Testigo de la balacera en Santa Eduwiges

¿Qué aseguraron las autoridades tras el atentado?

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que autoridades aseguraron dos vehículos que participaron en el atentado, mismos que momentos antes habían sido abandonados.

Hasta el momento no han detenido a los autores del crimen

