Gustavo, Héroe que Ayudó a Salvar a Familia de un Incendio en Guadalajara: "También Tengo Hijos"

Gustavo Alonso Cholico, de 30 años, es uno de los héroes que junto con vecinos y Bomberos de Guadalajara, rescataron a toda una familia de un incendio ocurrido en la colonia San Isidro Oblatos, durante la madrugada del 11 de diciembre.

Fue reacción, instinto, y yo pienso que humanidad, porque al escuchar los gritos de los niños, porque estaban desesperados y yo también tengo hijos, yo pienso que cualquiera haría lo mismo al trata de ayudar, más que nada a los niños, que no se alargara más la lumbre para otras casas Gustavo Alonso Cholico, quien apoyó en labores de rescate de la familia

Al interior del domicilio, una mujer y sus tres hijos fueron sorprendidos por las llamas del incendio, el cual fue presuntamente ocasionado por un corto circuito de una serie de luces navideñas.

Tras ver la emergencia, los vecinos no dudaron en ayudar a la familia, y aún poniendo en riesgo su propia vida, los apoyaron para salir como pudieron de la casa a punto de colapsar.

Los muchachos de la casa de al lado recibieron a los niños y nosotros solamente ayudamos a apagar el incendio. Unos muchachos aventado cubetas de agua y yo con una manguera aventándole agua al tanque de gas porque era donde estaba el incendio, tratar de enfriarlo para que no se fuera a tronar Gustavo Alonso Cholico, quien apoyó en labores de rescate de la familia

Un día después del incendio, la casa luce deshabitada. De acuerdo con el municipio, los afectados recibieron apoyo de sus familiares directos.

Se reporta pérdida total tras el incendio

Por su parte, el Director de Protección Civil del DIF Guadalajara, José Jaime Manzano Núñez, informó que después de una revisión realizada al inmueble, se constató la pérdida total del menaje, así como daños estructurales de la finca, dictaminados por el área de Gestión de Riesgos de la Dirección de Bomberos de Guadalajara.

Además, Trabajo Social del DIF está analizando las necesidades del menaje que tiene la familia afectada, conformada por cinco integrantes: padre, madre y tres hijos.

La Fiscalía de Jalisco continúa investigando las causas que originaron el incendio.

Iliana Gutiérrez / N+

